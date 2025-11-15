England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
علي سمير

تركوا الهدف العالمي وأشادوا بتمريرة عادية .. حساب إنجلترا متهم بالعنصرية والتحيز ضد نجم الفريق لصالح فودين!

ظاهرة غريبة بعد هدف إيزي في شباك صربيا

يحدث فقط في إنجلترا، تسجل هدفًا رائعًا ومن الأجمل في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026، وتجد المديح يذهب إلى زميلك الذي لم يقدم لك سوى تمريرة عادية وسهلة.

القصة بدأت بالمباراة التي انتصر فيها المنتخب الإنجليزي على صربيا يوم الخميس الماضي بثنائية نظيفة، في إطار الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

ثنائية الأسود الثلاثة جاءت عن طريق ثنائي آرسنال بوكايو ساكا وإيبيرتشي إيزي في الدقيقتين 28 و90 من زمن المباراة، ولكن وسط هذه الاحتفالية حدثت ظاهرة غريبة.

هدف إيزي يعتبر من الأجمل منذ بداية الموسم الحالي على صعيد الأندية أو المنتخبات الدولية، حيث تلقى كرة من فيل فودين وسددها بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة بطريقة رائعة، ولكن يبدو أن ما فعله لاعب آرسنال لم يلفت نظر أحد سوى الجماهير!

  • تغريدة غريبة

    رغم أن التمريرة التي لعبها فودين كانت عادية بأقصى شكل ممكن، حيث لعبها قصيرة نحو إيزي الذي سددها ببراعة، إلا أن الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا على منصة "إكس" قرر الإشادة والتركيز على نجم مانشستر سيتي!

    الحساب كتب:"فيل فودين يضعها على طبق من ذهب إلى إيبيرتشي إيزي الذي سجلها بأقل مجهود في الزاوية العليا البعيدة".

    وكأن ما فعله فودين هو الشيء الأهم! الأمر غريب للغاية وتسبب في حملة هجوم على حساب المنتخب الإنجليزي، لتجاهلهم ما فعله نجم المدفعجية والتغني بلمسة عادية من فودين يمكن أن يقوم بها أي لاعب.

    البعض ذهب إلى سبب "العنصرية"، وهي ظاهرة تحدث كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الإنجليزي، خاصة وأن فودين أبيض البشرة بينما ينتمي إيزي إلى أصحاب البشرة البيضاء.

    الكثيرون سخروا من عبارة "على طبق من ذهب"، لأنه من غير الطبيعي أن يسجل أحدهم هدفًا بهذه الروعة، ويتم التركيز على تمريرة عادية جدًا والإشادة بها بهذه الطريقة المستفزة على حد قول الجماهير.

    أحد المشجعين قال:"العنصرية لا تزال موجودة لديكم، لهذا السبب لن تفوزوا بأي شيء".

    وقال مشجع آخر:"طبق من ذهب؟ سيصيبني الجنون، إيزي سجل هدفًا رائعًا والتعليق ينصب فقط على التمريرة الحاسمة، ماذا يحدث؟".

    ورد آخر:"كل شيء كان غريبًا، استعراض تمريرة فودين من كل الزوايا في الإعادة رغم كونها لعبة عادية جدًا، حتى ذكر الأمر في المقابلة الصحفية التي تلت المباراة كان أكثر غرابة".

    ليس حساب المنتخب الإنجليزي فقط!

    إذا لم يكن هذا الأمر غريبًا بالدرجة الكافية، شبكة "ESPN" فعلت ما هو أغرب، ولكن يبدو أنها تراجعت على الفور بعد شكوى الجماهير المستمرة.

    حساب الشبكة عبر منصة "إكس" نشرة تغريدة غريبة تبدو وكأنها تصميمًا على تجاهل إيزي، حيث قال:"فيل فودين صنع الهدف لإيزي بعدها انضم له في الاحتفال".

    هنا، تركنا التمريرة البسيطة، وذهبنا إلى لاعب يصنع لزميله هدفًا ويذهب للاحتفال معه، وكأنها لقطة نادرة ولا تحدث تقريبًا في كل الأهداف المُسجلة في كرة القدم.

    ولكن، يبدو أن أحد المسؤولين انتبه إلى التعليقات الغاضبة، ليتم نشر تغريدات أخرى فيما بعد، عن حقيقة أن الأسود فازوا بفضل ثنائية آرسنال، وأن إيزي هو ثاني لاعب يسجل أول 3 أهداف له مع إنجلترا كلاعب بديل.

  • ما السر وراء هذه المعاملة؟

    التفسيرات التي ظهرت هنا كانت عديدة، البعض قال إنها عنصرية، والأمر ظهر في أسوأ صوره في يورو 2020 الذي أقيم في عام 2021 بسبب جائحة كورونا، حيث تعرض الثلاثي بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجادون سانشو لحملة إساءة شرسة بسبب إهدارهم ركلاتهم الترجيحية في الخسارة أمام إيطاليا في النهائي.

    والبعض ذهب إلى أن المسؤول عن حساب إنجلترا أو حساب الشبكة المعروفة، قد يكون أحد مشجعي توتنهام الغريم التقليدي لآرسنال، خاصة وأن إيزي رفض الانضمام للفريق بعدما اتفق مع النادي اللندني على كل شيء في الصيف، لينضم إلى المدفعجية في النهاية.

    وبغض النظر عن التفسيرات، الظاهرة تبدو غريبة للغاية لأن إيزي ليس من اللاعبين المكروهين في إنجلترا بشكل عام بل على العكس تمامًا، كما أنه ترك كريستال بالاس بهدوء تام.

    مسيرة الأسود في تصفيات كأس العالم 2026

    ونجح منتخب إنجلترا في تحقيق العلامة الكاملة على مدار 7 جولات من رحلته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026، كما حققت كتيبة توخيل، مسيرة مثالية، حيث لم يستقبل "الأسود الثلاثة" أي هدف في التصفيات.

    وجاءت نتائج المنتخب الإنجليزي في تصفيات كأس العالم 2026، على النحو التالي..

    * الجولة الأولى: إنجلترا (2-0) ألبانيا - سجل الثنائية: مايلز لويس-سكيلي، هاري كين.

    * الجولة الثانية: إنجلترا (3-0) لاتفيا - سجل الثلاثية: رييس جيمس، هاري كين، إيبيرتشي إيزي.

    * الجولة الثالثة: أندورا (0-1) إنجلترا - سجل الهدف: هاري كين.

    * الجولة الرابعة: إنجلترا (2-0) أندورا - سجل الثنائية: كريستيان جارسيا (بالخطأ)، ديكلان رايس.

    * الجولة الخامسة: صربيا (0-5) إنجلترا - سجل الخماسية: هاري كين، نوني مادويكي، إزري كونسا، مارك جيهي، ماركوس راشفورد.

    * الجولة السادسة: لاتفيا (0-5) إنجلترا - سجل الخماسية: أنتوني جوردون، هاري كين (هدفين)، ماكسيمس تونيسيفس (بالخطأ)، إيبيرتشي إيزي.

    * الجولة السابعة : إنجلترا (2 - 0) صربيا - سجل الثنائية بوكايو ساكا وإيبيرتشي إيزي