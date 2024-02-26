إنتر ميامي ولوس أنجلوس جالاكسي | ميسي برشلونة "بعث من جديد".. وسواريز "صفر" كبير!

هدف مكرر من النسخة الأجمل!

أنقذ ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه لوس أنجلوس جالاكسي، فجر اليوم الإثنين بتوقيت جرينتش، ضمن الجولة الثانية من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

تقدم فريق لوس أنجلوس عن طريق ديان يوفيليتش في الدقيقة 75، لكن ميسي عاد بهدف التعادل الرائع في الدقيقة 90+2.

وشهدت المباراة إهدار نجم جالاكسي ريكي بوتش ركلة جزاء في الدقيقة 13، بالإضافة لطرد زميله ماركي ديلجادو في الدقيقة 88.

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بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط، بينما حصد لوس أنجلوس جالاكسي أول نقطة في مباراته الأولى بالدوري (لم يخض مباراة الجولة الأولى).