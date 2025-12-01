"لا أريد لفريقي أن يبدو كالمثليين"! .. مدرب إنترناسيونال يبرر تصريحاته عن القمصان الوردية

أثار المدير الفني المخضرم أبيل براجا، الجدل في الشارع الرياضي البرازيلي؛ وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من تعيينه مدربًا للفريق المحلي إنترناسيونال.

فريق إنترناسيونال الأول لكرة القدم يُقاتل لتفادي الهبوط؛ وذلك قبل جولتين فقط من نهاية مسابقة الدوري البرازيلي، للموسم الرياضي الحالي.

ويحتل إنترناسيونال "المركز السابع عشر" في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 41 نقطة من 36 مباراة؛ وبفارق الأهداف فقط عن نادي سانتوس، صاحب "المركز السادس عشر".

وتهبط الأندية من "السابع عشر" إلى "العشرين"، في جدول ترتيب الدوري البرازيلي؛ ما يجعل المنافسة شرسة بين إنترناسيونال وسانتوس، ومعهما كل من فيتوريا "الخامس عشر بـ42 نقطة" وسيارا "الرابع عشر بـ43 نقطة".