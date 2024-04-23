إعادة مباراة الكلاسيكو! .. هدف يامال "المثير" قد يجبر الدوري الإسباني على تطبيق تكنولوجيا خط المرمى

إعادة الكلاسيكو حلم برشلونة المستحيل!

أدى تصريح جوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة بضرورة إعادة مباراة الكلاسيكو الإسباني الأخيرة والتى انتهت بهزيمة البلوجرانا بنتيجة 3-2 إلى تسليط الضوء على أكبر وأكثر القضايا إثارة في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

وأصدر رئيس نادى برشلونة مقطع فيديو مثيرًا بالأمس انتقد فيه الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني والحكم سيزار سوتو وريال مدريد، بعد عدم احتساب هدف لامين يامال، نجم برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد الماضي.

وطلب لابورتا، بمراجعة الهدف مجددًا حيث أن تمريرة لامين يامال، الذكية قد عبرت خط المرمى لكن افتقار الدوري الإسباني لتقنية "تكنولوجيا خط المرمى" جعل القرار في يد تقنية "VAR" التى لم تتمكن من اتخاذ القرار الصحيح وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2.

وتسببت هذه الواقعة فى تسليط الضوء على فشل كرة القدم الإسبانية نتيجة تأخرهم في استخدام تكنولوجيا خط المرمى التي يتم تطبيقها حاليًا في جميع أنحاء أوروبا، وعلى الرغم أن شكاوى لابورتا، ودعواته السخيفة بإعادة المباراة غير مبررة، لكن ما حدث في الكلاسيكو يؤكد ضرورة تطبيق تقنية خط المرمى التي تم تجاهلها بشكل غريب لفترة طويلة في الدورى الإسبانى.