لقد فاض به الكيل .. رد فعل غاضب من كريستنسن بسبب الأسئلة المستمرة عن إصاباته مع برشلونة

في حديثه إلى Tipsbladet في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف كريستنسن أن برشلونة لم يتصل به بعد بشأن تمديد العقد، حيث قال: "لا توجد اتصالات حتى الآن بخصوص هذا الأمر، ولكني لن أتأثر كثيرًا، بالطبع، تريد أن يكون الوضع واضحًا وأن تعرف ما الذي يحدث. لكنه ليس شيئًا يغير مزاجنا خلال الأيام، أو شيئًا نتحدث عنه

"بالطبع، لدينا رغبات، كلنا لدينا، لكنه ليس شيئًا أفكر فيه في حياتي اليومية. أحاول أن أفعل ما يمكنني فعله على أرض الملعب، وآمل أن يكون ذلك كافياً لي للبقاء هناك".

واعترف كريستنسن بأن وكيل أعماله سيظل مشاركاً في القرارات المستقبلية. إذا كان هناك شيء يجب القيام به، فسوف يفعله بالطبع. بالطبع، أود أن أعرف ما يحدث، لكنني أفضل التركيز على ما يمكنني فعله في الملعب".

وأضاف: "لا، ليس لدي أي فكرة. ليس بعد. أنا أختار فقط التركيز على أن أكون جزءًا من الفريق وأن ألعب قدر المستطاع. آمل أن ينتهي الأمر على هذا النحو، لكن عليّ أن أتعامل مع الأمر كما يأتي، وفي الوقت الحالي ليس لدي خطة بديلة".