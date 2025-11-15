Andreas Christensen(C)Getty Images
لقد فاض به الكيل .. رد فعل غاضب من كريستنسن بسبب الأسئلة المستمرة عن إصاباته مع برشلونة

المدافع الدنماركي مُحبط من تكرار الأمر

انتقد مدافع برشلونة أندرياس كريستنسن السؤال المتكرر عن لياقته البدنية، حيث أكد اللاعب الدولي الدنماركي أنه كان في حالة بدنية جيدة طوال الموسم. 

بعد أن قضى معظم موسم 2024-25 على مقاعد البدلاء بسبب مخاوف جدية، تمكن كريستنسن من تجميع 342 دقيقة فقط في 10 مباريات لعبها مع العملاق الكتالوني خلال الموسم الجاري.

  • أزمة إصابات كريستنسن

    حتى موسم 2024-25، كان كريستنسن لاعبًا أساسيًا في تشكيل برشلونة، لكن إصابة في وتر العرقوب ومشاكل عضلية أجبرته على البقاء خارج الملاعب معظم الموسم الماضي. 

    وفي الموسم الحالي، تراجع المدافع الدنماركي في الترتيب خلف إريك جارسيا وباو كوبارسي ورونالد أراوخو تحت قيادة هانز فليك، وتم استبعاده لأربع مباريات بسبب التهاب المعدة والأمعاء، لكنه كان متاحًا للعب مع بطل إسبانيا.

    كريستنسن محبط من الأسئلة المتعلقة بلياقته البدنية

    وفي حديثه للصحفيين، قال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا: "قبل الموسم الماضي، لم تكن هناك أي أسئلة حول لياقتي البدنية. ولكن منذ ذلك الحين، طُرحت العديد من الأشياء. الآن عدت للمشاركة، دون أن أتعرض لأي إصابة. في الواقع، باستثناء المرض، كنت في حالة بدنية جيدة طوال الموسم. لذا، هذا أمر مزعج، لكن عليّ أن أتقبله. سأبقي رأسي مرفوعًا وألعب، كما فعلت دائمًا، باستثناء عندما كنت مريضًا".

    وأضاف المدافع أنه يتابع باستمرار كل ما يقال عنه في وسائل الإعلام، قائلاً: "أعتقد أن الأمر يكون أكثر صعوبة إذا كنت لاعباً وتتابع الكثير من الأخبار. لكن بما أنني لا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ولا أقرأ الأخبار في الدنمارك تقريباً، فمن حسن حظي أنني لا أراها. لذا، الأمر ليس صعباً بالنسبة لي. لكنني أتصور أن ذلك يجب أن يكون محفزًا للغاية وفي الوقت نفسه مرهقًا تمامًا. لحسن الحظ، لا أمانع البقاء بعيدًا عن ذلك".

  • مدافع تشيلسي السابق يريد عقدًا جديدًا مع برشلونة

    في حديثه إلى Tipsbladet في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف كريستنسن أن برشلونة لم يتصل به بعد بشأن تمديد العقد، حيث قال: "لا توجد اتصالات حتى الآن بخصوص هذا الأمر، ولكني لن أتأثر كثيرًا، بالطبع، تريد أن يكون الوضع واضحًا وأن تعرف ما الذي يحدث. لكنه ليس شيئًا يغير مزاجنا خلال الأيام، أو شيئًا نتحدث عنه

    "بالطبع، لدينا رغبات، كلنا لدينا، لكنه ليس شيئًا أفكر فيه في حياتي اليومية. أحاول أن أفعل ما يمكنني فعله على أرض الملعب، وآمل أن يكون ذلك كافياً لي للبقاء هناك". 

    واعترف كريستنسن بأن وكيل أعماله سيظل مشاركاً في القرارات المستقبلية. إذا كان هناك شيء يجب القيام به، فسوف يفعله بالطبع. بالطبع، أود أن أعرف ما يحدث، لكنني أفضل التركيز على ما يمكنني فعله في الملعب".

    وأضاف: "لا، ليس لدي أي فكرة. ليس بعد. أنا أختار فقط التركيز على أن أكون جزءًا من الفريق وأن ألعب قدر المستطاع. آمل أن ينتهي الأمر على هذا النحو، لكن عليّ أن أتعامل مع الأمر كما يأتي، وفي الوقت الحالي ليس لدي خطة بديلة".

    هل سيقدم برشلونة عرضًا جديدًا لكريستنسن؟

    حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن بطل إسبانيا سيقدم لكريستنسن عقدًا جديدًا، ونظرًا لدوره المحدود في الموسم الحالي، فمن المحتمل أن يسمح له برشلونة بالرحيل مجانًا في نهاية الموسم.

    وفي الشهر الماضي، قال ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، لموندو ديبورتيفو: "نحن نتعامل مع أندرياس خطوة بخطوة. لقد كان عامه الأول رائعًا. ثم أثرت الإصابات عليه بشكل كبير. سنرى كيف سيكون أداؤه هذا الموسم وسنتحدث معه. إنه لاعب رائع. ليس علينا تجديد عقود جميع اللاعبين في أكتوبر أيضًا".

    سيعود رجال فليك إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية في 22 نوفمبر، عندما يواجهون أتلتيك بيلباو في جولة جديدة من الدوري الإسباني على أرضهم.

