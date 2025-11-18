نهاية سيئة للتوقف الدولي .. إصابة نجم ريال مدريد ومؤشرات أولية حول مدة غيابه!

بالنسبة لميليتاو، تبدو الإصابات قدرًا لا مفر منه ولعنة ترفض أن تتركه، إنها قسوة مضاعفة للاعب قضى ما يقرب من عام كامل في صالات التأهيل، يخوض معركة يومية لاستعادة لياقته وقوته بعد إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في بداية الموسم الماضي.

لقد عاد هذا الموسم ليثبت للجميع أنه ليس فقط مدافعًا قويًا، بل قائد حقيقي، لتأتي هذه الانتكاسة كطعنة في الظهر، ليس فقط لجسده، بل لروحه المعنوية التي بناها بصعوبة بالغة خلال رحلة التعافي الطويلة.

حظه العاثر قد يضعه مجددًا في عيادة النادي، وهو ما يمثل ضربة نفسية قاسية للاعب قاتل لأشهر طويلة من أجل العودة إلى الملاعب وأثبت جدارته كعنصر لا يمكن المساس به في تشكيلة ألونسو وهو ما يجعل هذه الانتكاسة أكثر مرارة وقسوة.

هذا في وقت لم يغب به ميليتاو في الموسم الجاري بداعي الإصابة سوى عن مواجهة كايرات ألماتي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعدما تعرض لكدمة في ديربي مدريد أمام أتلتيكو في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، والذي خسره فريقه بخماسية مقابل هدفين.