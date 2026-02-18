AFP
ترجمه
إصابة أخرى تعيق مسيرة أوسمان ديمبيلي! لاعب باريس سان جيرمان الحائز على جائزة الكرة الذهبية يضطر للخروج من الملعب في مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ضد موناكو
باريس سان جيرمان يحقق عودة رائعة
بدا دفاع باريس سان جيرمان عن لقب دوري أبطال أوروبا في مأزق حقيقي في بداية المباراة، حيث سجل فولارين بولاجون هدفين ليمنح موناكو التقدم المبكر. ثم خسر الضيوف ديمبيلي بسبب الإصابة، وشهدوا فيتينا يضيع ركلة جزاء في مباراة دراماتيكية. أرسل لويس إنريكي دوي بدلاً من ديمبيلي، وشهد البديل يترك انطباعاً فورياً، حيث قلص الفارق إلى النصف بضربة دقيقة عبرت المرمى وتجاوزت فيليب كوهن. ثم أدرك أشرف حكيمي التعادل في الشوط الثاني قبل أن يسجل دوي هدفه الثاني في المباراة ليكمل عودة الفريق.
- AFP
لويس إنريكي يقدم آخر المستجدات بشأن ديمبيلي
كان ديمبيلي مشكوكًا في مشاركته في مباراة موناكو بسبب الإصابة، وقدم مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي تحديثًا عن نجمه بعد الفوز. وقال للصحفيين: "نحن نعرف حالة كل لاعب. لا يوجد خطر، لقد تدرب بشكل طبيعي. سنرى ما إذا كان هناك إصابة. تعرض لضربة في أول 15 دقيقة، ثم لم يستطع الجري. فعلناما بوسعنا، لكننا نسعى لإدارة هذا الأمر بأفضل طريقة ممكنة. صحيح أن كرة القدم عالية المستوى تشهد إصابات وأن بعض اللاعبين أكثر اعتيادًا على هذا [من غيرهم]، لكننا نعرف كيف نتعامل مع كل هذا بأفضل طريقة".
كما أشاد مدرب باريس سان جيرمان بدوي، مضيفًا: "ما نعرفه هو أننا فريق شاب جدًا. العام الماضي، كنا فريقًا لم يتوقع أحد فوزه. مما يعني أن الضغط [الآن] مختلف: الجميع يعرف أننا نستطيع الفوز على أي فريق. وهذا ضغط مختلف يجب التعامل معه. أنا سعيد جدًا من أجل ديزير لأن الأسبوع الماضي، انتقد الجميع دوي واللاعبين. والليلة، كان مذهلاً. أظهر شخصيته وطابعه كلاعب. إنه شاب جداً، لكنه يتمتع بشخصية مميزة. أنا سعيد جداً من أجله. لقد ساعد الفريق في أفضل الأوقات، وهذا مهم جداً بالنسبة لنا. لكننا ما زلنا فريقاً شاباً جداً. نحن نحب أن تكون لدينا هذه التوقعات بفوز جديد [في دوري أبطال أوروبا] وهذا ما سنسعى لتحقيقه حتى المباراة الأخيرة".
المزيد من الإحباط لديمبيلي
تعد هذه الإصابة انتكاسة أخرى لديمبيلي في موسم محبط بالنسبة للاعب الدولي الفرنسي. لم يشارك ديمبيلي سوى في سبع مباريات أساسية في الدوري الفرنسي بسبب مشاكل بدنية، كما انتقد فريقه.
وفي تصريح له بعد الهزيمة الأخيرة أمام رين، قال: "قبل كل شيء، علينا أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان من أجل الفوز بالمباريات. إذا لعبنا كأفراد على أرض الملعب، فلن ينجح الأمر؛ لن نفوز بالألقاب التي نريدها. في الموسم الماضي، وضعنا النادي قبل كل شيء، قبل أن نفكر في أنفسنا. علينا أن نعيد اكتشاف ذلك، خاصة في هذه المباريات. نحن نعلم أننا في النصف الثاني من الموسم. ويجب أن يأتي باريس سان جيرمان في المرتبة الأولى، وليس اللاعبون الأفراد".
أثارت تعليقات ديمبيلي ردًا سريعًا من لويس إنريكي. قال: "تصريحات اللاعبين بعد المباراة لا قيمة لها. لا قيمة لها على الإطلاق. [وكذلك] تصريحات المدربين، لكن تصريحات اللاعبين لا قيمة لها. لن أرد على أي سؤال من لاعب، أو أي رد من لاعب. لن أسمح أبدًا لأي لاعب أن يكون فوق النادي. لذا، الأمر واضح. أنا المسؤول عن الفريق. لن أسمح لأي لاعب أن يعتقد أنه أكثر أهمية من النادي. لا أنا، ولا المدير الرياضي، ولا الرئيس. لذا فإن هذه التصريحات لا قيمة لها. إنها نتيجة الغضب بعد المباراة، وأعتقد أن هذا واضح. ليس لدينا ما نخسره".
- AFP
باريس سان جيرمان في وضع جيد للتأهل
يجب على باريس سان جيرمان الآن الانتظار لمعرفة مدى خطورة إصابة ديمبيلي الأخيرة ومدة غيابه. يبدو أنه سيغيب عن مباراة الإياب في بارك دي برانس يوم الأربعاء المقبل، مع أمل دوي في المشاركة كأساسي بعد أدائه المثير للإعجاب كبديل.
إعلان