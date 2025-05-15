إسبانيول ضد برشلونة | اشكروا ريال مدريد على هذه "النهاية السعيدة" .. وكفى خوفًا من المحنكين وانصفوا لامين يامال!

ما أجمل الاحتفال في الديربي!

تلقى برشلونة هدية غريمه الأزلي ريال مدريد، بعدما أجل الملكي حسم لقب الدوري الإسباني إلى مباراة اليوم بين البارسا وجاره إسبانيول، ليمنح جماهيره ليلة احتفالية رائعة باللقب الأغلى هذا الموسم للنادي الكتالوني.

برشلونة تغلب على مضيفه إسبانيول بهدفين دون رد، سجلهما الفتى الذهبي لامين يامال وزميله فيرمين لوبيز، اليوم الخميس على ملعب "RDCE" ليحسم ديربي كتالونيا ومعه لقب الليجا رسميًا.

وفرض برشلونة بهذا اللقب سطوته على الكرة الإسبانية بشكل كامل، حيث حقق الثلاثية المحلية (الدوري، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني)، في موسم تاريخي حقق فيه الألماني هانسي فليك، مدرب البارسا، معجزة بكل ما تعنيه الكلمة.

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السطور التالية ما هي إلا محاولة من GOAL لرصد بعض التفاصيل والكواليس التي قادت برشلونة إلى تحقيق لقب الدوري الإسباني، في ليلة تاريخية عاقب خلالها جاره وغريمه اللدود إسبانيول على استفزازاته بأشد عقاب.