إرلينج هالاند يكتب التاريخ في الملاعب الإنجليزية .. و"ريمونتادا غير مكتملة من فولهام" تفضح كوارث بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

في عالم كرة القدم لا تجعل النتائج أو الأرقام تخدعك؛ فأحيانًا نجد فريقًا ما يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي في بلاده أو يُنافس على اللقب، ولكنه يُعاني من مشاكل عديدة.

هذا ينطبق على فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تحت قيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا.

السيتزنس فاز (5-4) على نادي فولهام، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ ليحصد نقطته الـ28.

وبنقاطه الـ28.. يحتل مانشستر سيتي "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وبفارق نقطتين فقط "مؤقتًا"، على نادي آرسنال - صاحب الصدارة -.

ورغم ذلك.. أظهرت مباراة فولهام الكثير من العيوب في صفوف مانشستر سيتي؛ والذي يجب تداركها إذا أراد التتويج باللقب فعليًا.

وكان مانشستر سيتي قد تقدّم بثلاثية نظيفة ضد فولهام، عن طريق كل من إرلينج هالاند وتيجاني ريندرز وفيل فودين، في الدقائق 17 و37 و44 على التوالي؛ قبل أن يُقلل فولهام الفارق في الدقيقة 45+2، بواسطة إيميل سميث روي.

وعاد السيتزنس وأضاف هدفين أخريين، عن طريق فيل فودين وساندر بيرج بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقيقتين 48 و54 تواليًا؛ ليقوم فولهام بعدها بريمونتادا غير مكتملة، بإحرازه 3 أهداف.

ثلاثية فولهام المتتالية في شباك مانشستر سيتي؛ جاءت بواسطة أليكس إيوبي وصامويل تشوكويزي "هدفين"، في الدقائق 57 و72 و78.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد مباراة مانشستر سيتي ومستضيفه فولهام، في ليلة الثلاثاء المثيرة..