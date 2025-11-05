لا يكف عن إثارة الجدل.. والد لامين يامال يخطب فتاة أكبر من نجله وأصغر من نيكي نيكول!

اللافت أن إعلان الخطوبة جاء في وقت تمر فيه حياة لامين يامال العاطفية بمرحلة اضطراب. فقد أكدت تقارير إعلامية إسبانية، نقلًا عن الصحفي خافيير دي أويّوس في برنامج D Corazon على قناة La 1، أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أنهى علاقته بحبيبته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول (25 عامًا). وقال الصحفي إن يامال تواصل معه شخصيًا لتوضيح ملابسات الانفصال، مؤكدًا أنه لم يكن بسبب الخيانة كما رددت بعض الشائعات، بل تم الانفصال بهدوء وبشكل متفق عليه بين الطرفين. وأضاف يامال، بحسب دي أويّوس، أن رحلته الأخيرة إلى إيطاليا لم تكن مرتبطة بأي علاقة جديدة، وأنه لم يدخل في أي ارتباط آخر بعد الانفصال.

أما والد اللاعب، منير نصراوي، فكان قد تصدّر عناوين الأخبار قبل أسابيع قليلة أيضًا، ولكن لأسباب أكثر مأساوية. ففي أغسطس الماضي، تعرّض منير نصراوي لحادث طعن خطير أثناء تجوله مع كلبه في مدينة ماتارو الواقعة شمال برشلونة. وذكرت صحيفة "لا فانجوارديا" الإسبانية أن خلافًا نشب بينه وبين مجموعة من الأشخاص في الحي، تطور لاحقًا إلى شجار عنيف، انتهى بإصابته بعدة طعنات نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة. وتمكنت الشرطة الإسبانية لاحقًا من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بمحاولة القتل.

وبعد الحادث، خرج نصراوي في مقابلة مع برنامج El Chiringuito الشهير، ليروي تفاصيل ما حدث قائلاً: "شكرًا لله، أنا الآن أفضل حالًا قليلًا. يجب أن أكون أكثر هدوءًا من أجل نفسي وعائلتي. أؤمن أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الله كبير وسينصفنا في النهاية" وأضاف أنه شعر بالخوف الشديد خلال الحادث، مؤكدًا أنه رأى الموت بعينيه، لكنه تمسك بالأمل في النجاة. الحادث ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على عائلة يامال، التي بدت أكثر تماسكًا بعد تجاوزه.