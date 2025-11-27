"سنرد على كل انتقاد" .. رسالة من إبراهيما كوناتي بشأن حملة الهجوم عليه بعد هزيمة ليفربول أمام آيندهوفن

عانى كوناتي من بداية موسم سيئة للغاية، حيث كان أداؤه متواضعًا بشكل مستمر وتسبب في عدد من الأخطاء الفادحة وسط معاناة دفاع الريدز.

وانتقد الخبراء والمشجعون على حد سواء مستواه، حيث وصف أسطورة الريدز جيمي كاراجر أسلوبه في اللعب بأنه "عشوائي".

بالفعل ارتكب المدافع عدة أخطاء فادحة، بما في ذلك خطأ "فادح" مؤخرًا أدى مباشرة إلى تسجيل آيندهوفن لهدفه الثالث في مباراة دوري أبطال أوروبا في أنفيلد ضمن الجولة الخامسة، وتم استبداله في وقت مبكر من المباراة التي خسرها الفريق مؤخرًا 3-0 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

هناك إجماع متزايد على أن أدائه الفردي هو عامل رئيسي في النتائج السيئة لليفربول، ففي 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كوناتي على أرض الملعب، استقبلت شباك الريدز 17 هدفًا، مما ساهم في معدل مقلق من الأهداف المستقبلية كل 58 دقيقة.

وتفاقمت معاناته بسبب عدم اليقين المستمر بشأن عقده وسلسلة من الإصابات التي أعاقت إيقاعه هذا الموسم.