"أيها الحمقى الجبناء" .. نجم تشيلسي يكشف كواليس ثورة غضب مورينيو بسبب خسارة برشلونة

شهد مارس 2005 مواجهة من العيار الثقيل بين برشلونة وتشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وقد جرت أحداث الذهاب في ملعب كامب نو فيما الإياب في ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

موسم 2004-2005 كان فارقًا في مسيرة الناديين، إذ كان الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع تشيلسي، فيما كان بداية ثورة برشلونة مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد والأسطوري رونالدينيو، ولذا كانت المواجهة بين الطرفين منتظرة ومرتقبة من الجميع.

اللقاء الأول أقيم في إسبانيا وانتهى لصالح أصحاب الملعب بهدفين مقابل هدف واحد، مباراة شهدت جدلًا واسعًا بطله مورينيو الذي هاجم الحكم أندريس فريسك بشراسة بعد اللقاء مما تسبب في اعتزاله اللعب بسبب تلقيه تهديدات بالقتل له ولعائلته، وقد وصف الاتحاد الأوروبي آنذاك مورينيو بأنه "عدو لكرة القدم".

مباراة الإياب شهدت أداءً مذهلًا من تشيلسي في الدقائق الأولى أسفرت عن تقدم الفريق بثلاثية نظيفة، قبل أن يبدأ البارسا رحلة العودة وينتهي اللقاء بانتصار الفريق الإنجليزي 4-2 وتأهله إلى دور الـ8 حيث تخطى بايرن ميونخ قبل أن يُقصيه ليفربول من نصف النهائي.

لقاء الإياب شهد واحدًا من الأهداف الأيقونية في كرة القدم من جانب رونالدينيو، إذ سجله بتسديدة متقنة من وضع الثبات، كما يظهر في الفيديو أدناه ..