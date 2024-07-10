أولمبياد باريس 2024: تعرف على القوائم الرسمية لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة

تترقب جماهير كرة القدم انطلاق بطولة أولمبياد باريس لكرة القدم 2024، والتي تستضيفها فرنسا في الرابع والعشرين من يوليو حتى التاسع من أغسطس 2024، والتي يتوقع الكثير أن تكون نسخة مميزة وبها الكثير من الإثارة داخل وخارج الملعب.
النسخة الماضية من الأولمبياد أقيمت مؤجلة لعام كامل بسبب جائحة كورونا ولًعبت في طوكيو وانتهت بتتويج البرازيل على حساب إسبانيا..
في هذا التقرير نستعرض معًا قوائم المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
جدول مباريات أولمبياد باريس 2024، المجموعات والطريق للنهائي، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته