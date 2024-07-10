أولمبياد باريس 2024: تعرف على القوائم الرسمية لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة

نتعرف سويًا في هذا التقرير على قوائم المنتخبات المُعلنة حتى الآن لبطولة أولمبياد باريس 2024 والمقرر أن تقام في فرنسا بين شهري يوليو وأغسطس 2024

تترقب جماهير كرة القدم انطلاق بطولة أولمبياد باريس لكرة القدم 2024، والتي تستضيفها فرنسا في الرابع والعشرين من يوليو حتى التاسع من أغسطس 2024، والتي يتوقع الكثير أن تكون نسخة مميزة وبها الكثير من الإثارة داخل وخارج الملعب.

النسخة الماضية من الأولمبياد أقيمت مؤجلة لعام كامل بسبب جائحة كورونا ولًعبت في طوكيو وانتهت بتتويج البرازيل على حساب إسبانيا..

في هذا التقرير نستعرض معًا قوائم المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

جدول مباريات أولمبياد باريس 2024، المجموعات والطريق للنهائي، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته