جدول مباريات أولمبياد باريس 2024، المجموعات، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

تعرف على جدول مباريات أولمبياد باريس 2024، ترتيب المجموعات والقنوات الناقلة..

تعود من جديد منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية، من خلال منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي ستنطلق في 24 يوليو 2024 وتستمر حتى 9 أغسطس 2024.

وقد حقق منتخب البرازيل لقب النسخة الماضية من الأولمبياد والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، بينما احتلت إسبانيا المركز الثاني، وأتت المكسيك ثالثًا.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات أولمبياد باريس 2024، المجموعات، الطريق للنهائي، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

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متى تبدأ أولمبياد باريس 2024؟

ستبدأ منافسات كرة القدم في اولمبياد باريس 2024 من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024 وتقام المباراة النهائية في التاسع من أغسطس 2024.

ما القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024؟

تنقل فعاليات أولمبياد باريس 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ترتيب مجموعات أولمبياد باريس 2024

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الولايات المتحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 نيوزيلندا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الأولى في أولمبياد باريس 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب

غينيا - نيوزيلندا الأربعاء 24 يوليو 2024

17:00 مصر والسعودية - نيس فرنسا - الولايات المتحدة الأربعاء 24 يوليو 202421:00 مصر والسعودية - مارسيليا

نيوزيلندا - الولايات المتحدة السبت 27 يوليو 2024

19:00 مصر والسعودية - مارسيليا فرنسا - غينيا السبت 27 يوليو 2024

21:00 مصر والسعودية - نيس نيوزيلندا - فرنسا الثلاثاء 30 يوليو 2024

19:00 مصر والسعودية - مارسيليا الولايات المتحدة - غينيا الثلاثاء 30 يوليو 2024

19:00 مصر والسعودية - جيفروي

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 3 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - المغرب الأربعاء 24 يوليو 2024

18:00 مصر والسعودية - جيوفروي العراق - أوكرانيا الأربعاء 24 يوليو 2024

19:00 مصر والسعودية - ليون الأرجنتين - العراق السبت 27 يوليو 2024

15:00 مصر والسعودية - ليون المغرب - أوكرانيا السبت 27 يوليو 2024

17:00 مصر والسعودية - جيوفروي أوكرانيا - الأرجنتين الثلاثاء 30 يوليو 2024

17:00 مصر والسعودية - ليون المغرب - العراق الثلاثاء 30 يوليو 2024

17:00 مصر والسعودية - نيس

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الدومينيكان 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب أوزبكستان - إسبانيا الأربعاء 24 يوليو 2024

15:00 مصر والسعودية - حديقة الأمراء مصر - الدومينيكان الأربعاء 24 يوليو 2024

17:00 مصر والسعودية - لا بوجوار إسبانيا - الدومينيكان السبت 27 يوليو 2024

15:00 مصر والسعودية - بوردو مصر - أوزبكستان السبت 27 يوليو 2024

17:00 مصر والسعودية - لا بوجوار أوزبكستان - الدومينيكان الثلاثاء 30 يوليو 2024

15:00 مصر والسعودية - حديقة الأمراء مصر - إسبانيا الثلاثاء 30 يوليو 2024

15:00 مصر والسعودية - بوردو

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باراجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الكيان العبري 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الرابعة في أولمبياد باريس 2024