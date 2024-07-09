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Olympic Games Rings
أحمد مجدي

جدول مباريات أولمبياد باريس 2024، المجموعات، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

الألعاب الأولمبية الصيفية

تعرف على جدول مباريات أولمبياد باريس 2024، ترتيب المجموعات والقنوات الناقلة..

تعود من جديد منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية، من خلال منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي ستنطلق في 24 يوليو 2024 وتستمر حتى 9 أغسطس 2024.

وقد حقق منتخب البرازيل لقب النسخة الماضية من الأولمبياد والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، بينما احتلت إسبانيا المركز الثاني، وأتت المكسيك ثالثًا.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات أولمبياد باريس 2024، المجموعات، الطريق للنهائي، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى تبدأ أولمبياد باريس 2024؟

ستبدأ منافسات كرة القدم في اولمبياد باريس 2024 من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024 وتقام المباراة النهائية في التاسع من أغسطس 2024.

ما القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024؟

تنقل فعاليات أولمبياد باريس 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

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ترتيب مجموعات أولمبياد باريس 2024

المجموعة الأولى
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1فرنسا00000000
2الولايات المتحدة00000000
3غينيا00000000
4نيوزيلندا00000000

جدول مباريات المجموعة الأولى في أولمبياد باريس 2024

المباراة
الموعد
النتيجةالملعب

غينيا - نيوزيلندا		الأربعاء 24 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-نيس
فرنسا - الولايات المتحدةالأربعاء 24 يوليو 202421:00 مصر والسعودية-مارسيليا

نيوزيلندا - الولايات المتحدة		السبت 27 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية		-مارسيليا
فرنسا - غينياالسبت 27 يوليو 2024
21:00 مصر والسعودية		-نيس
نيوزيلندا - فرنساالثلاثاء 30 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية		-مارسيليا
الولايات المتحدة - غينياالثلاثاء 30 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية		-جيفروي
المجموعة الثانية
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1الأرجنتين00000000
2المغرب00000000
3العراق00000000
4أوكرانيا00000000

جدول مباريات المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024

المباراة
الموعد
النتيجةالملعب
الأرجنتين - المغربالأربعاء 24 يوليو 2024
18:00 مصر والسعودية		-

جيوفروي

العراق - أوكرانياالأربعاء 24 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية		-ليون
الأرجنتين - العراقالسبت 27 يوليو 2024
15:00 مصر والسعودية		-ليون
المغرب - أوكرانياالسبت 27 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-جيوفروي
أوكرانيا - الأرجنتينالثلاثاء 30 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-ليون
المغرب - العراقالثلاثاء 30 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-نيس
المجموعة الثالثة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1إسبانيا00000000
2مصر00000000
3أوزبكستان00000000
4الدومينيكان00000000

جدول مباريات المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024

المباراة
الموعد
النتيجةالملعب
أوزبكستان - إسبانياالأربعاء 24 يوليو 2024
15:00 مصر والسعودية		-حديقة الأمراء
مصر - الدومينيكانالأربعاء 24 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-لا بوجوار
إسبانيا - الدومينيكانالسبت 27 يوليو 2024
15:00 مصر والسعودية		-بوردو
مصر - أوزبكستانالسبت 27 يوليو 2024
17:00 مصر والسعودية		-لا بوجوار
أوزبكستان - الدومينيكانالثلاثاء 30 يوليو 2024
15:00 مصر والسعودية		-حديقة الأمراء
مصر - إسبانياالثلاثاء 30 يوليو 2024
15:00 مصر والسعودية		-بوردو
المجموعة الرابعة
الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1اليابان00000000
2مالي00000000
3باراجواي00000000
4الكيان العبري00000000

جدول مباريات المجموعة الرابعة في أولمبياد باريس 2024

المباراة
الموعد
النتيجةالملعب
اليابان - باراجوايالأربعاء 24 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية		-بوردو
مالي - الكيان العبريالأربعاء 24 يوليو 2024
21:00 مصر والسعودية		-حديقة الأمراء
الكيان العبري - باراجوايالسبت 27 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية		-حديقة الأمراء
اليابان - ماليالسبت 27 يوليو 2024
21:00 مصر والسعودية		-بوردو
الكيان العبري - اليابانالثلاثاء 30 يوليو 2024
21:00 مصر والسعودية		-لا بوجوار
باراجواي - ماليالثلاثاء 30 يوليو 2024
21:00 مصر والسعودية		-حديقة الأمراء
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