حلال لك وحرام عليّ؟! .. أهلًا بكم في رحلة تشويه موسم الهلال

لأن السير بخطى ناجحة ثابتة "يغيظ" المنافسين..

SHAHID

"الشجر المثمر يُقذف بالحجارة دونًا عن غيره"، و"إن لم أقدر على هزيمتك في حلبة المعركة، فسأفعل خارجها حتى لو بطرق غير شرعية!"..

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عبارات كثيرة وكثيرة يمكنها أن تصف حال الهلال السعودي في الموسم الجاري مع منافسيه، نعم! فهو الناجح الذي لم يقدر أحد على إسقاطه قط داخل المستطيل الأخضر.

الزعيم رفقة باير ليفركوزن الألماني من بين كافة الأندية العالم هو الثنائي الذي لم يتلق أي هزيمة بعد في أي بطولة طوال الموسم الجاري -حتى الآن-.

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هذا بخلاف أن الأزرق حقق -خلال الموسم الجاري أيضًا- أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بواقع 29 انتصارًا، كان آخرها بالأمس أمام ضمك، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن.

ليس هذا فحسب، بل أنه الوحيد من بين أندية السعودية، الذي لا يزال ينافس على ثلاث بطولات ومرشح لها بقوة؛ دوري روشن (عشر جولات متبقية)، دوري أبطال آسيا (وصل لنصف النهائي)، وكأس خادم الحرمين الشريفين (وصل لنصف النهائي أيضًا)

كل هذا بالطبع دفع خصومه لمحاولة تشويه موسمه الناجح، لكن ليس بطرق شرعية؛ فتارةً باتهامات وتشكيك بمجاملات، وتارةً بمحاولة ضرب نجومه بأزمات مفتعلة.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا كيف تسير رحلة محاولات المنافسين لتشويه موسم الزعيم!..