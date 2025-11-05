وجه المدرب المخضرم نور الدين بن زكري رسالة حادة بشأن مستقبله والعروض المقدمة له من داخل وخارج السعودية، مؤكدًا خلالها رفضه احتقاره ومشيرًا إلى أنه ابن السعودية! فما الذي قاله؟
"أنا ابن السعودية وأرفض احتقاري" .. رسالة حادة من نور الدين بن زكري بشأن مستقبله!
نور الدين بن زكري في السعودية
المدرب الجزائري ارتبط بالنجاح في إنقاذ الفرق الصغيرة من الهبوط في الدوري السعودي، وقد حقق نجاحًا ملحوظً في هذا الجانب من خلال عمله مع 5 أندية مختلفة آخرها الخلود في الموسم الماضي.
بداية بن زكري مع الدوري السعودي كنت بتوليه تدريب الرائد موسم 2013-2014، وقد اقتصرت تجاربه على الأندية الكبيرة رغم ترشيحه أحيانًا للعمل مع الكبار خاصة الاتحاد والشباب.
ونستعرض مسيرة نور الدين بن زكري - بالأرقام - مع الأندية السعودية، والتي تضم 5 تجارب مختلفة..
* الرائد (يونيو 2013-فبراير 2014): 17 مباراة "4 فوز - 4 تعادل - 9 هزيمة - سجل 13 - استقبل 26".
* الفيحاء (فبراير - يونيو 2019): 12 مباراة "5 فوز - 2 تعادل - 5 هزيمة - سجل 18 - استقبل 17".
* ضمك (أكتوبر 2019 - يناير 2021): 34 مباراة "11 فوز - 9 تعادل - 14 هزيمة - سجل 53 - استقبل 61".
* الأخدود (إبريل - يونيو 2024): 7 مباريات "2 فوز - 3 تعادل - 2 هزيمة - سجل 11 - استقبل 7".
* الخلود (أكتوبر 2024 - يونيو 2025): 26 مباراة "11 فوز - 3 تعادل - 14 هزيمة - سجل 35 - استقبل 52".
النجمة والزمالك
المدرب المخضرم ارتبط مؤخرًا بالعمل مع الزمالك المصري والنجمة السعودي، وقد رفض الحديث عن أي من العرضين خلال تصريحاته القصيرة لصحيفة الرياضية السعودية.
النجمة يحظى بمسيرة مروعة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، إذ خسر جميع مبارياته الـ7 في البطولة وهو ما يُرشح المدرب ماريو سيلفا للإقالة، وقد قيل في الإعلام أن المسؤولين تواصلوا بالفعل مع بن زكري وهناك شبه اتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده.
من جانب آخر، كان الزمالك قد أقال بالفعل مدربه يانيك فيريرا بعد تراجع النتائج والمستوى في الدوري المصري، وقد عيّن أحمد عبد الرؤوف بدلًا منه بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وهناك أحاديث عن تواصله مع بن زكري.
المدرب المخضرم قال للرياضية عن عرضي النجمة والزمالك "لن أتحدث عن أي أسماء أو كيانات حاليًا، لكن العروض كثيرة ومتعددة، وهذا أمر طبيعي".
"أنا ابن السعودية وأرفض احتقاري"
بن زكري وجه رسالة حادة بشأن مستقبله وارتباطه الدائم بالفرق الصغيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد احتقارًا بالنسبة له وهو مرفوض تمامًا من جانبه.
المدرب أكد جاهزيته الفنية للعمل مع الكبار، واستحقاقه لذلك بعد تجربته الناجحة في الملاعب السعودية، مبديًا رغبته في البقاء في المملكة والعمل بها لأنه يشعر بأنه أحد أبنائها.
وأضاف "لست صغيرًا، ولا أقبل احتقاري بترشيحي لتدريب فرق صغيرة، وأملك حاليًا عدة عروض من أندية سعودية وخارجية، وما زلت أدرسها جيدًا. الأندية السعودية مصابة بـ "عقدة الأجنبي" وتفضله دومًا، لدي ما يلزم من القدرات والخبرة للعمل مع الكبار والمنافسة على الألقاب، وأرقامي تتحدث على إنجازاتي".
وأتم "أريد البقاء في السعودية حتى نهاية حياتي، أشعر تجاه المملكة بانتماء لا حدود له وأشعر أنني ابن من أبنائها".
- social gfx/ Getty Images
سجل ابن زكري أمام الأندية الكبار
بن زكري اعتاد تقديم مباريات كبيرة أمام الفرق الكبرى في الدوري السعودي، لكن الحظ أحيانًا وفارق الجودة الفردية أحيانًا أخرى كان يحرمه من تحقيق النتائج المرجوة.
وتلك نتائج المدرب ضد كبار الدوري السعودي ..
- ضد الهلال: 6 مباريات - فوز وحيد - تعادل وحيد - 4 هزائم.
- ضد النصر: 9 مباريات - لا فوز - 3 تعادلات - 6 هزائم.
- ضد الاتحاد: 4 مباريات - فوز وحيد - لا تعادل - 3 هزائم.
- ضد الأهلي: 8 مباريات - 3 انتصارات - تعادل وحيد - 4 هزائم.
وفي مشواره مع الأندية السعودية، يمكن القول إن الاتفاق هو "الضحية المفضلة" لابن زكري، بعدما حقق 5 انتصارات عليه.
تصريحات مثيرة للجدل
المدرب ابن زكري لا يشتهر فقط بكونه مدرب "إنقاذ" في دوري روشن، بل أيضًا بتصريحاته المثيرة للجدل، والتي حملت طابع الانتقاد أيضًا تجاه مدربي الأندية الكبار.
اقرأ أيضًا: قلل من جيسوس وتجاهل بلان وسبق إنزاجي بـ12 عامًا .. نور الدين بن زكري يبحث عن الفرصة المستحيلة بـ"التخبط" مع كبار دوري روشن!
الجزائري سبق وأن وصف النصر بأن "لا يفوز على ابن زكري إلا بركلات الجزاء"، خلال تدريبه لفريق ضمك، بعد تعادل الفريقين بنتيجة (1-1)، حيث تعادل النصر حينها بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، في يناير 2020، فيما عاد نور الدين بعد سنوات، للتوضيح بأن ما قاله مسبقًا ليس حكمًا مطلقًا، وأنه يحترم النصر ودوري روشن.
وإبان فترة تدريبه لنادي الأخدود، وصف ابن زكري نفسه بأنه المدرب "نمبر 1"، مضيفًا "بقاؤنا في دوري روشن، يساوي حصول الهلال على لقب الدوري وأكثر، أتحدى المدرب جيسوس أو غيره، أن يأتي مع تبقي 7 مباريات للهبوط ويحقق البقاء، ابن زكري رقم واحد، وفرحتي بالبقاء هي المعتادة، وصرخة رد في الملعب لمن يريد هبوط المدرب ابن زكري".
انتقاداته أيضًا طالت ناديي الاتحاد والأهلي، حيث تحدث عن الأول بقوله إن كريم بنزيما هو من يدرب الفريق وليس لوران بلان، كما وصف مدرب الثاني، ماتياس يايسله، بأنه مدرب مبتدئي ولا يواكب تطور الكرة السعودية.
