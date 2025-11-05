"أنا ابن السعودية وأرفض احتقاري" .. رسالة حادة من نور الدين بن زكري بشأن مستقبله!

المدرب الجزائري ارتبط بالنجاح في إنقاذ الفرق الصغيرة من الهبوط في الدوري السعودي، وقد حقق نجاحًا ملحوظً في هذا الجانب من خلال عمله مع 5 أندية مختلفة آخرها الخلود في الموسم الماضي.

بداية بن زكري مع الدوري السعودي كنت بتوليه تدريب الرائد موسم 2013-2014، وقد اقتصرت تجاربه على الأندية الكبيرة رغم ترشيحه أحيانًا للعمل مع الكبار خاصة الاتحاد والشباب.

ونستعرض مسيرة نور الدين بن زكري - بالأرقام - مع الأندية السعودية، والتي تضم 5 تجارب مختلفة..

* الرائد (يونيو 2013-فبراير 2014): 17 مباراة "4 فوز - 4 تعادل - 9 هزيمة - سجل 13 - استقبل 26".

* الفيحاء (فبراير - يونيو 2019): 12 مباراة "5 فوز - 2 تعادل - 5 هزيمة - سجل 18 - استقبل 17".

* ضمك (أكتوبر 2019 - يناير 2021): 34 مباراة "11 فوز - 9 تعادل - 14 هزيمة - سجل 53 - استقبل 61".

* الأخدود (إبريل - يونيو 2024): 7 مباريات "2 فوز - 3 تعادل - 2 هزيمة - سجل 11 - استقبل 7".

* الخلود (أكتوبر 2024 - يونيو 2025): 26 مباراة "11 فوز - 3 تعادل - 14 هزيمة - سجل 35 - استقبل 52".