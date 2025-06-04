ألمانيا ضد البرتغال | كريستيانو رونالدو يغسل أحزان النصر بـ"كسر اللعنة" .. و"كونسيساو الابن" يذكر "الماكينات" بصفعة والده!

ليلة تاريخية تنهي صيام 25 عامًا للبرتغال

في الوقت الذي تظن أنك متيقن تمامًا من عدم جدوى كريستيانو رونالدو وفائدته في الملعب، سيرد عليك بالدليل القاطع، على جودته كواحد من أعظم أساطير كرة القدم، حتى لو كان في سن الأربعين، وربما يستمر لبعد ذلك.

اليوم، تمكن كريستيانو من قيادة من قيادة منتخب البرتغال لتحويل تأخره بهدف أمام مضيفه الألماني، إلى فوز مستحق بنتيجة (2-1) على ملعب أليانز أرينا، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

تقدم فلوريان فيرتس بهدف ألمانيا الوحيد في الدقيقة 48، قبل أن ترد البرتغال بثنائية فرانشيسكو كونسيساو (63) وكريستيانو رونالدو (68)، لتحجز المقعد الأول في نهائي دوري الأمم الأوروبية وتنتظر الفائز من معركة فرنسا وإسبانيا، غدًا الخميس.

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المباراة حفلت بإثارة وندية على جميع المستويات وشهدت تحولات مثيرة ولقطات سيخلدها تاريخ كرة القدم، وهو ما يرصده "Goal" في السطور التالية..