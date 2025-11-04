Alexis Mac Allister Arnold Real Madrid Liverpool GOAL ONLYGOAL AR
أحرج ألكساندر أرنولد بتصرفه المفاجئ .. أليكسيس ماك أليستر "كابوس ريال مدريد" بصدفة أوروبية مثيرة!

أليكسيس ماك أليستر يعرف الطريق إلى شباك ريال مدريد..

سواء كانت صدفة أم حظ أو أي شيء آخر؛ فهُناك بعض اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، الذين يتألقون أمام أندية بعينها دون غيرها.

من بين هؤلاء اللاعبين.. الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، متوسط ميدان فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ الذي تحوّل إلى "كابوس حقيقي" للعملاق الإسباني ريال مدريد.

ماك أليستر البالغ من العمر 26 سنة، سجل هدفًا في شباك ريال مدريد مساء أمس الثلاثاء؛ ليقود ليفربول للفوز (1-0) على أرضية ميدانه "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بهذه النتيجة.. وصل ليفربول إلى نقطته التاسعة من أصل 4 مباريات - حتى الآن -، في مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية الكبيرة؛ وهو نفس عدد نقاط نادي ريال مدريد، تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو.

  • ماك أليستر يحرج ألكساندر أرنولد في قمة ليفربول وريال مدريد

    عاش النجم الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ ليلة عصيبة للغاية على ملعب "أنفيلد"، في مواجهة نادي ليفربول مساء يوم الثلاثاء.

    أرنولد زار في الرابع من نوفمبر 2025، ملعب "أنفيلد" لأول مرة؛ منذ الانتقال من ليفربول إلى ريال مدريد، صيف العام الحالي.

    وأطلقت جماهير العملاق الإنجليزي "صافرات الاستهجان" ضد أرنولد، منذ وصوله إلى ملعب "أنفيلد" وحتى نهاية القمة الأوروبية؛ مع توجيه الكثير من الشتائم إليه.

    لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد؛ حيث أثار الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، متوسط ميدان فريق ليفربول الأول لكرة القدم، جدلًا كبيرًا بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك ريال مدريد.

    ماك أليستر سجل هدفه في الدقيقة 61؛ بعد عرضية متقنة من زميله المجري دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان ليفربول الآخر.

    بعدها.. احتفل النجم الأرجنتيني بنفس الطريقة المعهودة عن أرنولد؛ والذي كان يقوم بها بعد تسجيله الأهداف، عندما كان يرتدي قميص ليفربول.

    والاحتفال بهذه الطريقة قد لا يكون صدفة أبدًا؛ حيث قد يكون الهدف منه توجيه "رسالة ما" إلى أرنولد، خاصة في ظل الغضب الكبير ضده.

    سبب غضب ليفربول الكبير ضد أرنولد؛ هو أن هذا اللاعب أكد مرارًا أنه يريد البقاء في صفوف العملاق الإنجليزي طوال مسيرته، قبل أن يتخذ قرارًا بالانتقال إلى ريال مدريد.

  • مفارقة ماك أليستر المثيرة أمام نادي ريال مدريد

    وبعيدًا عن استفزاز ترنت ألكساندر أرنولد من عدمه؛ فهُناك مفارقة غريبة تجمع النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، متوسط ميدان فريق ليفربول الأول لكرة القدم، مع نادي ريال مدريد.

    هذا اللاعب سجل 3 أهداف طوال مسيرته الكروية، في المسابقة الأغلى والأكبر قاريًا "دوري أبطال أوروبا".

    من بين هذه الأهداف الثلاثة.. ثنائية سجلها ماك أليستر في شباك فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    وفيما يلي.. أهداف ماك أليستر في مسابقة دوري أبطال أوروبا:

    * مرحلة الدوري 2024-2025: ليفربول (2-0) بولونيا.

    * مرحلة الدوري 2024-2025: ليفربول (2-0) ريال مدريد.

    * مرحلة الدوري 2025-2026: ليفربول (1-0) ريال مدريد.

    وجاءت ثنائية أليكسيس ماك أليستر في شباك ريال مدريد؛ على أرضية ملعب "أنفيلد" بالذات، وفي نفس الشهر "نوفمبر 2024 و2025".

    ليس هذا فقط.. ماك أليستر حصل كذلك على جائزة "أفضل لاعب في المباراة" ضد ريال مدريد؛ سواء في نسخة العام الماضي من دوري أبطال أوروبا، أو في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026. 

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ماك أليستر يتألق أمام النادي الذي قد ينضم إليه مستقبلًا!

    النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر يقدّم بداية موسم متقلبة، في 2025-2026؛ مثل باقي زملائه في صفوف فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    وخاض ماك أليستر 14 مباراة مع ليفربول - قبل قمة ريال مدريد الأوروبية -؛ وذلك في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    وخلال هذه المباريات الـ14؛ لم ينجح النجم الأرجنتيني في تسجيل أي هدف، مكتفيًا بصناعة تمريرتين حاسمتين فقط.

    وفي المباراة الخامسة عشر بالموسم الحالي؛ تمكن ماك أليستر من تسجيل أولى أهدافه مع ليفربول، وفي شباك العملاق الإسباني ريال مدريد بالذات.

    المثير في الأمر.. اسم ماك أليستر ارتبط في وقتٍ سابق، بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد؛ الذي يبحث عن تعزيز خط وسطه بلاعبين بمواصفات بدنية وفنية معينة، تتوفر في النجم الأرجنتيني.

    ويرتبط النجم الأرجنتيني بعقدٍ مع ليفربول حتى 30 يونيو 2028؛ حيث يرغب في تحسين راتبه السنوي خلال الفترة القادمة، حسب ما ذكرته شبكة "أنفيلد ووتش".

     وإذا لم يقم ليفربول بتلبية تطلعات أليكسيس ماك أليستر؛ قد يدخل ريال مدريد بقوة، في محاولة لضم اللاعب إلى صفوفه.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ريال مدريد يصطاد في مياه نادي ليفربول

    ومن حيث توقفنا سنبدأ حديثنا الآن؛ حيث نستطيع أن نقول بإن العملاق الإسباني ريال مدريد، يصطاد في مياه ليفربول كثيرًا.

    نعم.. الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لا يُعد اللاعب الوحيد الذي يستهدفه ريال مدريد من صفوف ليفربول؛ سواء في الوقت الحالي أو سابقًا.

    وارتبط النجم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع نادي ليفربول، بالإضافة إلى متوسط الميدان المجري دومينيك سوبوسلاي، بإمكانية الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

    أيضًا.. يُعد متوسط الميدان الهولندي ريان جرافنبرخ، من أكثر الأسماء في نادي ليفربول؛ التي ترتبط بالانتقال إلى صفوف العملاق الإسباني.

    ومؤخرًا.. يتجه ريال مدريد إلى التفاوض مع النجوم الذين يريدهم؛ بإقناعهم برفض التجديد مع أنديتهم، لتسهيل ضمهم مجانًا أو بمبالغ قليلة.

    ومن هُنا.. قد لا يكون الظهير الأيمن ترنت ألكساندر أرنولد، الاسم الوحيد الذي ينتقل من ليفربول إلى ريال مدريد، في فترة زمنية قليلة للغاية.

