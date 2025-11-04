أحرج ألكساندر أرنولد بتصرفه المفاجئ .. أليكسيس ماك أليستر "كابوس ريال مدريد" بصدفة أوروبية مثيرة!

سواء كانت صدفة أم حظ أو أي شيء آخر؛ فهُناك بعض اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، الذين يتألقون أمام أندية بعينها دون غيرها.

من بين هؤلاء اللاعبين.. الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، متوسط ميدان فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ الذي تحوّل إلى "كابوس حقيقي" للعملاق الإسباني ريال مدريد.

ماك أليستر البالغ من العمر 26 سنة، سجل هدفًا في شباك ريال مدريد مساء أمس الثلاثاء؛ ليقود ليفربول للفوز (1-0) على أرضية ميدانه "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بهذه النتيجة.. وصل ليفربول إلى نقطته التاسعة من أصل 4 مباريات - حتى الآن -، في مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية الكبيرة؛ وهو نفس عدد نقاط نادي ريال مدريد، تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو.