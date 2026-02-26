ألفارو أربيلوا يقدم أخبارًا مقلقة عن إصابة كيليان مبابي بعد غياب نجم ريال مدريد عن فوز الفريق على بنفيكا

ريال مدريد يأمل أن تكون الإصابة غير خطيرة، حيث تم اتخاذ قرار بعدم المخاطرة باللاعب الذي يعتبر بمثابة تعويذة للفريق. لم تكن غياب مبابي مؤثراً، حيث فاز الفريق 2-1 على بنفيكا في سانتياغو برنابيو، مما ضمن له التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

وأوضح أربيلوا للصحفيين سبب استبعاد المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا من خططه، قائلاً: "اضطر إلى مغادرة التدريبات أمس، وشعر بعدم الراحة في أيام أخرى. بعد تدريبات الأمس، تحدثت معه واستشرنا الفريق الطبي. اعتقدنا أنه من الأفضل له أن يتوقف ويتعافى تمامًا، حتى يتمكن من العودة في أفضل حالة وبثقة دون أي إزعاج لما ينتظره في المستقبل.

"إنه لاعب مهم جدًا، ومن الآن فصاعدًا، سننتظر. لنرى ما إذا كان الأمر سيستغرق أيامًا، ونأمل ألا يستغرق وقتًا طويلاً، لكننا سنأخذ الوقت اللازم حتى يستعيد مبابي ثقته بنفسه ويختفي الألم".