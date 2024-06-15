ألباني يدخل التاريخ ونذير شؤم لإنجلترا .. أسرع الأهداف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية!

تعرف على قائمة أسرع الأهداف في تاريخ اليورو..

صنع الألباني نديم بايرامي، نجم فريق ساسولو، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما هز شباك منتخب إيطاليا، ليوقع على أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، خلال النسخة السابعة عشرة من البطولة.

واحتاج بايرامي 23 ثانية فقط، لينتزع الكرة من الدفاع، ويسدد كرة قوية على يسار الحارس دوناروما، موقعًا على أسرع هدف في البطولة، من مباراة إيطاليا وألبانيا، المُقامة على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في دورتموند، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية في البطولة الأوروبية.

وتقام مباراة إيطاليا وألبانيا، ضمن المجموعة الثانية، التي شهدت فوزًا كبيرًا لصالح إسبانيا على كرواتيا، بنتيجة (3-0)، في لقاء الجولة الأولى.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، ترتيب أسرع الأهداف في تاريخ كأس أمم أوروبا، بعد هدف بايرامي في مرمى إيطاليا..