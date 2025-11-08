Golazo Agustin Rossi GOAL
"أفضل من إيميليانو مارتينيز في ركلات الجزاء!".. أجوستين روسي من النصر إلى جدل غير مسبوق بين الأرجنتين والبرازيل

رقم 1 في فريق فلامنجو، المتأهل لنهائي كأس ليبرتادوريس، على وشك الحصول على الجنسية البرازيلية!

تخيلوا أن يرتدي جيانلويجي دوناروما قميص فرنسا. أو أدريان رابيو وهو يرتدي قميص إيطاليا. هذا مستحيل، وليس فقط لأن اللوائح لا تسمح بذلك. دييجو مارادونا ارتدى قميص البرازيل قبل حوالي عشرين عامًا، ولكن كان ذلك في إعلان تجاري. أما بالنسبة لأجوستين روسي، فالأمر مختلف تمامًا.

حارس مرمى فريق فلامنجو، الذي وصل للمرة الرابعة منذ عام 2019 إلى نهائي كأس ليبرتادوريس وسيتنافس الآن مع فريق بالميراس على لقب أفضل فريق في أمريكا الجنوبية، هو أرجنتيني. لكنه أرجنتيني أصيل: طوال مسيرته، لعب دائمًا في وطنه، باستثناء بضع مباريات خارج الحدود في تشيلي (ديبورتيفو أنتوفاجاستا) والمملكة العربية السعودية (النصر، مع كريستيانو رونالدو).

ومع ذلك، يتحدث عنه البرازيليون على أنه... حارس مرمى منتخب كارلو أنشيلوتي في كأس العالم العام المقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هل هذا ممكن؟ نعم، ممكن. غير محتمل، غير محتمل إلى حد كبير، لكنه ممكن: هذا ما تنص عليه القوانين.

    الجنسية البرازيلية

    روسي، الذي تنحدر أصوله العائلية من جنوب بلاده، قد تقدم بطلب للحصول على الجنسية البرازيلية وهو على وشك الحصول عليها. العملية جارية وستنتهي قبل صيف 2026، وهو الموعد الذي ستقام فيه بطولة كأس العالم. وهذا يعني أنه، نظرًا لعدم ارتدائه قميص الأرجنتين أبدًا سواء على مستوى الشباب أو على مستوى الفريق الأول، فإن رؤيته يرتدي قميص البرازيل سيكون أمرًا قانونيًا تمامًا.

    في الحقيقة، تم استدعاء حارس مرمى فلامنجو مرة واحدة من قبل المدرب ليونيل سكالوني. كان ذلك في عام 2021، قبل كأس العالم، قبل أكثر من عام بقليل من فوز الأرجنتين باللقب في قطر. في تلك المباراة، سحق ميسي وزملاؤه بوليفيا (3-0) في ملعب ماس مونومنتال في بوينس آيرس، وسجل ليو ثلاثية، وظل روسي على مقاعد البدلاء من البداية إلى النهاية كبديل لإميليانو مارتينيز وجيرونيمو رولي.

    كانت تلك هي المرة الوحيدة التي تم فيها استدعاء روسي، الذي كان يلعب في ذلك الوقت في بوكا جونيورز. منذ ذلك الحين، تم تجاهل حارس مرمى تشاكاريتا السابق تمامًا من قبل سكالوني. ولهذا السبب أيضًا، لا تزال الشائعات حول تجنيسه كلاعب كرة قدم، واستدعائه من قبل أنشيلوتي، قوية بشكل خاص في البرازيل.

  • .. لكنه ينتظر الأرجنتين!

    السؤال هو بالأحرى: هل سيقبل روسي "خيانة" الأرجنتين للعب مع البرازيل؟ هل سيكون مستعدًا باختصار، للعب في كأس العالم بقميص مختلف عن الذي ارتداه في سبتمبر 2021 ضد بوليفيا، حتى لو كان ذلك على مقاعد البدلاء فقط؟

    في الأيام الماضية، طُرح هذا السؤال على حارس مرمى فريق فلامنجو، فأجاب بوضوح شديد: إنه ينتظر اتصالاً من الأرجنتين، وليس من البرازيل. لم يتلاش حلم السفر إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مع الألبيسيليستي، حتى لو بدأت بطاقة هويته تتحول إلى اللون الأصفر ببطء (بلغ الثلاثين من عمره في أغسطس). على الرغم من أن عبارة "في الوقت الحالي" التي نطق بها تبدو وكأنها تترك بعض الأبواب مفتوحة.

    "ليس من شأني أن أقول ذلك، فطاقم الأرجنتين الفني هو الذي يجب أن يقوم بالتحليلات ويقرر الاستدعاءات" قال لـ ESPN مضيفًا: "الأمر لا يعود لي. لكن إذا أبليت بلاءً حسناً في الملعب، أشعر أن هذه الفرصة قد تأتي. الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو الاستمرار في التدريب والتحسن لمواصلة بذل قصارى جهدي. البرازيل؟ في الوقت الحالي لا أفكر في ذلك، فالمشجعون هم من يطلبون ذلك. لا يوجد شيء".

    حتى فيليبي لويس، الذي بعد سنوات قضاها في أوروبا مع أتلتيكو مدريد وتشيلسي، يثبت نجاحه كمدرب في فلامنجو، اعترف ضاحكًا أنه لا يتصور روسي يرتدي قميص البرازيل: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. لكنه لاعب موهوب. بصراحة، لم أر قط لاعبًا مولودًا في الأرجنتين يرتدي قميص البرازيل. لكنه بالطبع له كل الحق في الحصول على جواز السفر".

  • ماذا عن كرة السلة؟

    الشيء المثير للفضول هو أن روسي لم يكن دائمًا حارس مرمى. أصله يعود إلى مكان أبعد بكثير على أرض الملعب: عندما كان صغيرًا، كان يلعب في خط الوسط وفي الهجوم، بل وحتى في مركز المهاجم. من دفعه إلى التراجع قليلاً والوقوف بين القائمين كان دانيال ليوني، صديق العائلة ومدرب فريق الشباب في تشاكاراتا جونيورز، أول فريق لعب فيه أجوستين.

    قال ليوني لـ GE قبل بضعة أسابيع:"كان لديه موهبة طبيعية. عندما كان طفلاً، كان يلعب في خط الوسط ويسجل الأهداف. كان هداف الفريق وأهم لاعب فيه. كان يسيطر على كل كرة، سواء في الهجوم أو الدفاع. كان يلعب بكلتا قدميه. كان شغوفًا وواثقًا من نفسه. كما كان يحب البقاء بعد التدريب، فكان يقول لوالده إنه يريد البقاء. كان يطلب إذني وأنا كنت أسمح له باللعب مع الكبار. كان يفعل كلا الأمرين. كان يلعب، وكان هداف الفريق، وفي نهاية التدريب، كان يلعب كحارس مرمى للاعبين الأكبر سنًا".

    لكن مسيرة روسي لم تكن لتتطور بعيدًا عن المرمى فحسب، بل بعيدًا عن كرة القدم أيضًا. أي في كرة السلة. شغفه الآخر الكبير، الذي كان حاسمًا في تعليمه بعض الأساسيات التي استفاد منها حارس مرمى فلامنجو حتى اليوم.

    قال في وقت سابق: "لعب كرة السلة يساعدني كثيرًا في الملعب، في الحصول على الوقت المناسب للتصدي للكرات العرضية، وفي تمييز مسارات الكرة لصدها أو إيقاف هجمة مرتدة. كانت كرة السلة مهمة جدًا لدوري كحارس مرمى".

  • مسيرة متذبذبة

    لم تكن مسيرة روسي مستقرة بشكل خاص في ناد بعينه، فقد استغرق حارس المرمى من بوينس آيرس بعض الوقت قبل أن يصل إلى أعلى مستويات كرة القدم في أمريكا الجنوبية. بدأ مسيرته في تشاكاريتا، ثم خاض تجربة غير مثمرة في إستوديانتيس ، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى ديفينسا إي خوستيسيا. وأخيراً، في عام 2017، حظي بفرصة اللعب في بوكا جونيورز.

    في تشكيلة بوكا، لم يتمكن روسي من الفوز بمكانه على الفور. في عام 2018، عام المباراة النهائية المزدوجة في كأس ليبرتادوريس ضد ريفر بليت والهجرة الجماعية إلى البرنابيو، تنافس باستمرار مع إستيبان أندرادا على مكانه. على سبيل المثال: لعب مباراة الذهاب في السوبر كلاسيكو في بومبونيرا؛ بينما في مباراة الإياب جلس على مقاعد البدلاء، وشاهد بوكا يخسر 3-1 وريفر يفوز باللقب.

    روسي في فلامنجو منذ 2023. كان يلعب في بوكا، وكان قد وقع بالفعل على عقد مبدئي صالح فقط من النصف الثاني من العام. وهكذا أعاره الأرجنتينيون لمدة ستة أشهر إلى النصر، حيث حل محل أوسبينا، لاعب نابولي السابق، الذي تعرض لإصابة خطيرة. في ريو، فشل أجوستين حتى الآن في الفوز بالدوري أو بكأس دولية مع المنتخب، لكنه عوض ذلك بفوزه بكأس البرازيل في عام 2024.

  • Agustin Rossi FlamengoGetty Images

    متخصص في ركلات الجزاء "أفضل من إيميليانو مارتينيز!"

    لكن حقيقة أن البرازيل تتحدث عن روسي في المنتخب الوطني لا ترجع فقط إلى هذا السبب. ولا إلى ضغط الرأي العام. هناك أيضًا حقيقة جعلت لاعب بوكا جونيورز السابق يدخل تاريخ كرة القدم الأرجنتينية، في انتظار معرفة ما إذا كان سيدخل أيضًا تاريخ فلامنجو.

    روسي هو ببساطة أحد الحراس الأرجنتينيين الذين تصدوا لأكبر عدد من ركلات الجزاء في مسيرتهم: 29 ركلة حتى الآن. وهو نفس الرقم الذي حققه اثنان من الأساطير هما هوجو جاتي وباتو أبوندانزييري، وكذلك كريستيان لوتشيتي، وهو أيضًا لاعب بوكا جونيورز سابق. وهو أقل بركلة واحدة من سيرجيو روميرو (30)، لاعب سامبدوريا وفينيسيا سابقًا. فرانكو أرماني، لاعب ريفر بليت، سجل 34 ركلة. الرقم القياسي التاريخي هو لأوبالدو فيلول، بطل العالم في 1978: 44، بينما لا يظهر إيميليانو مارتينيز بين هؤلاء الحراس أصلًا.

    مؤخراً، ترك روسي بصمة حاسمة في تجاوز الدور ربع النهائي في ليبرتادوريس ضد فريقه السابق إستوديانتيس، في سلسلة ركلات الترجيح النهائية، تصدى لركلتين، واحدة من بينيديتي (الذي سجل في الوقت الأصلي) والأخرى من لاعب كريمونا السابق أسكاسيبار، مما جعل البرازيليين يهتفون باسمه.

  • الحلم الثلاثي

    الآن، أصبح الحلم ثلاثيًا: الفوز بكأسين في وقت قصير مع فلامنجو والحصول على تذكرة تأهله مباشرة إلى كأس العالم. إما بقميص الأرجنتين، كما يرغب اللاعب، أو بقميص البرازيل.

    الكأسان هما كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل. في كلتا الحالتين، سيتعين على "الروبونيجروس" مواجهة بالميراس، في مباراة تتكرر منذ سنوات. قد يكرر فلامنجو إنجاز البرتغالي جورج جيسوس في عام 2019، الذي تمكن من الفوز بكلا المسابقتين في غضون أيام قليلة، وكذلك إنجاز بوتافوجو قبل 12 شهرًا.

    ثم هناك الحلم الثالث. يبدو مستحيلاً، لكنه في الواقع ليس كذلك. لأن روسي اليوم هو أحد أكثر حراس المرمى موثوقية في أمريكا الجنوبية وركيزة أحد الفريقين المتأهلين لنهائي كأس ليبرتادوريس. وفي البرازيل، أكثر من الأرجنتين، وضعوه على قاعدة تمثال التقدير اللائق بما يقدمه!.

