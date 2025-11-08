"أفضل من إيميليانو مارتينيز في ركلات الجزاء!".. أجوستين روسي من النصر إلى جدل غير مسبوق بين الأرجنتين والبرازيل

تخيلوا أن يرتدي جيانلويجي دوناروما قميص فرنسا. أو أدريان رابيو وهو يرتدي قميص إيطاليا. هذا مستحيل، وليس فقط لأن اللوائح لا تسمح بذلك. دييجو مارادونا ارتدى قميص البرازيل قبل حوالي عشرين عامًا، ولكن كان ذلك في إعلان تجاري. أما بالنسبة لأجوستين روسي، فالأمر مختلف تمامًا.

حارس مرمى فريق فلامنجو، الذي وصل للمرة الرابعة منذ عام 2019 إلى نهائي كأس ليبرتادوريس وسيتنافس الآن مع فريق بالميراس على لقب أفضل فريق في أمريكا الجنوبية، هو أرجنتيني. لكنه أرجنتيني أصيل: طوال مسيرته، لعب دائمًا في وطنه، باستثناء بضع مباريات خارج الحدود في تشيلي (ديبورتيفو أنتوفاجاستا) والمملكة العربية السعودية (النصر، مع كريستيانو رونالدو).

ومع ذلك، يتحدث عنه البرازيليون على أنه... حارس مرمى منتخب كارلو أنشيلوتي في كأس العالم العام المقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هل هذا ممكن؟ نعم، ممكن. غير محتمل، غير محتمل إلى حد كبير، لكنه ممكن: هذا ما تنص عليه القوانين.