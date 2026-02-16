AFP
ترجمه
"أشعر بالأسف الشديد والذنب" - أولكسندر زينشينكو يتحدث بعد إصابة أنهت موسم نجم أرسنال السابق
كابوس الإصابة لزينشينكو
وصل زينشينكو إلى أياكس بعد أن تم إنهاء عقد إعارته لمدة موسم كامل مع نوتنغهام فورست قبل الأوان. وقع المدافع عقدًا مع فريق إيرديفيسي حتى نهاية الموسم، لكنه تعرض لإصابة في الركبة بعد دقيقتين ونصف فقط من ظهوره الأول مع فريقه الجديد في مباراة على أرضه مساء السبت. وأكد النادي الآن أن زينشينكو سيخضع لعملية جراحية وسيغيب عن الموسم. وجاء في بيان: "سيغيب أولكسندر زينشينكو لفترة طويلة. تعرض المدافع لإصابة في الركبة نهاية الأسبوع الماضي في الدقائق الأولى من المباراة على أرضه مع فورتونا سيتارد في ملعب يوهان كرويف أرينا. وأظهر الفحص في المستشفى أنه بحاجة إلى عملية جراحية. وستجرى العملية في المستقبل القريب. وسيخضع اللاعب الأوكراني الدولي البالغ من العمر 29 عامًا لفترة إعادة تأهيل طويلة، مما يعني أنه لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم".
زينشينكو يبعث برسالة
نشر زينشينكو الآن تحديثًا عاطفيًا على Instagram: "أشعر بالدمار. ما زلت لا أصدق ما حدث. منذ اليوم الأول في هذا النادي الرائع وكرة القدم والأشخاص من حولي، بدأت أشعر بالسعادة واستعدت ابتسامتي مرة أخرى على العشب. من أعماق قلبي أشعر بالأسف الشديد والذنب تجاه النادي @afcajax ولكن للأسف لا يمكننا السيطرة على هذه المواقف. سأقبل هذا التحدي وأتجاوزه جنبًا إلى جنب مع أكبر إنجاز في حياتي - عائلتي. سأعود قريبًا وأكون أقوى. #خطة_الله" .
لاعبو أرسنال يبعثون برسائل دعم
سارع لاعبو أرسنال إلى إرسال دعمهم إلى زينشينكو. ورد ويليام ساليبا على منشوره على إنستغرام برسالة قال فيها: "ستعود أقوى". كما رد ديكلان رايس وجوريان تيمبر وفيكتور جيوكيريس برموز تعبيرية، بينما قال لاعب وسط أرسنال السابق غرانيت شاكا: "ابق قوياً يا أخي".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه زينشينكو الآن فترة طويلة من الغياب عن الملاعب، ويأمل أن يتعافى تمامًا بعد خضوعه لعملية جراحية. إصابته تعني أيضًا أنه سيضطر إلى الغياب عن مباراة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم ضد السويد في مارس. إذا تمكنت أوكرانيا من تجاوز السويد، فستلعب إما ضد بولندا أو ألبانيا للحصول على فرصة لتأمين مكانها في البطولة الصيفية في أمريكا الشمالية والمكسيك وكندا.
إعلان