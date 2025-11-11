المدرب الهولندي، الذي كان هو من منح بيدري مباراته الأولى مع برشلونة، يؤكد الآن أنه اكتشف خليفته.
"أرى أشياء منه في هذا اللاعب".. كومان يكشف الستار عن خليفة بيدري!
كومان مفتون بـ"البرتقالي" الجديد
يرى المدرب الحالي لمنتخب هولندا أن كيس سميت، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يلعب في صفوف إي زد ألكمار، هو خليفة بيدري، رغم أنه لم يشارك بعد مع المنتخب الأول، تحت قيادة كومان.
خاض "سميت" 11 مباراة فقط مع ألكمار في الدوري الهولندي، وسجل خلالها هدفين كما قدم تمريرتين حاسمتين.
ويمتلك اللاعب الشاب متوسط ست كرات مستعادة في المباراة الواحدة ودقة تمرير تصل إلى 85%، وهي أرقام تذكرنا بما يفعله بيدري يوميًا كلاعب خط وسط في برشلونة.
- Getty
ماذا قال كومان عن خليفة بيدري؟
لن يتأخر كومان كثيرًا في استدعاء الموهبة الشابة للمنتخب الهولندي الأول، لأنه لا يتردد في المراهنة على "الصغار" كما فعل مع لاعب برشلونة، الذي دربه لمدة موسم ونصف. كما فعل ذلك مع جافي، وأليخاندرو بالدي، وإلياكس موريبا أو مينجويزا، من بين آخرين.
كومان، الذي كان مسؤولًا عن "إظهار" بيدري للعالم، عندما منحه مباراته الأولى في برشلونة، لا يستطيع إلا أن يتذكره عندما يتحدث عن سميت: "لقد دربت بيدري في برشلونة وأرى أشياء منه في كيس سميت. الدوران، استخدام كلتا القدمين، رؤية اللعب... كل هذا هو ما رأيته في بيدري في ذلك الوقت. ما يظهره في مثل هذه السن المبكرة مثير للإعجاب".
وأضاف كومان: "إذا حقق نصف ما حققه بيدري في مسيرته، فسنكون جميعًا في هولندا سعداء".
ماذا قدم بيدري مع برشلونة؟
يظل المدرب الهولندي رونالد كومان أحد أهم الأسماء في مسيرة النجم الإسباني بيدري، حيث منحه الثقة المطلقة وقدّمه للعالم كنجم قادم في برشلونة.
إن استخدام كومان اسم بيدري كمعيار ذهبي للمواهب الجديدة يؤكد نجاح رهانه الأول، ويُظهر أن العالم أصبح ينظر لبيدري كأحد أفضل لاعبي الوسط في جيله.
ومنذ انضمامه الفعلي إلى برشلونة في صيف 2020، من لاس بالماس مقابل 23 مليون يورو، أصبح بيدري، الذي راهن عليه كومان، حجر الزاوية في مشروع النادي والمنتخب.
تُظهر الأرقام الإجمالية للاعب البالغ من العمر 22 عاماً مدى تأثيره، حيث خاض 215 مباراة بقميص البلوجرانا، مسجلاً 28 هدفاً ومقدماً 23 تمريرة حاسمة.
ولم يقتصر تألقه على النادي، بل امتد للمنتخب الإسباني، حيث لعب 38 مباراة دولية (5 أهداف و 4 صناعات) منذ بدايته في مارس 2021، وكان عنصراً محورياً في الفوز ببطولة أمم أوروبا 2024.
وتشمل خزينة بطولاته مع برشلونة لقبين في الدوري الإسباني (2022/23 و 2024/25)، ولقبين في كأس الملك، ولقبين في السوبر الإسباني.
ويواصل بيدري دوره الفعال هذا الموسم، حيث شارك في 13 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين.
ويستعد بيدري لقيادة خط وسط منتخب إسبانيا في ختام تصفيات كأس العالم 2026 الحاسمة. ويخوض "لا روخا" مباراتين هامتين في فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يحل ضيفاً على منتخب جورجيا في 15 نوفمبر، قبل أن يعود لاستضافة منافسه المباشر، منتخب تركيا، في 18 نوفمبر، في مواجهة ستكون حاسمة لتأمين بطاقة التأهل المباشر للمونديال.
- Getty Images Sport
ماذا بعد لمنتخب هولندا؟
يتطلع المنتخب الهولندي، الملقب بـ "الطواحين"، إلى حسم تأهله رسميًا لنهائيات كأس العالم 2026، مستغلاً فترة التوقف الدولي الحالية. ويخوض المنتخب الهولندي مواجهتين حاسمتين ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة (آخر جولتين)، حيث يلتقي بمنتخب بولندا قبل أن يواجه ليتوانيا.
ويدخل المنتخب الهولندي هاتين المباراتين وهو في وضع مريح، حيث يعتلي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 16 نقطة، ويأمل في خطف بطاقة التأهل المباشر.
قدم المنتخب الهولندي مسيرة مميزة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر تحت قيادة مدربه لويس فان خال، حيث نجح في تصدر مجموعته الأولى دون أي هزيمة، قبل أن يتخطى عقبة المنتخب الأمريكي في دور الـ16. وتوقفت مسيرة "الطواحين" في الدور ربع النهائي أمام منتخب الأرجنتين (الذي توج باللقب لاحقاً) بركلات الترجيح، بعد مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل 2-2 وشهدت عودة هولندية مثيرة في الدقائق الأخيرة.
ورغم عدم فوزهم باللقب مطلقاً، يبقى أفضل إنجاز تاريخي للمنتخب الهولندي في المونديال هو تحقيقه "المركز الثاني" (الوصافة) في ثلاث مناسبات مختلفة، وذلك في بطولات 1974، 1978، و2010.