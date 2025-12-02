Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
علي سمير

"استعد للعودة قريبًا" .. رسالة إلى أسطورة ليفربول تُلمح بخلافته لسلوت كمدرب مؤقت!

الشكوك مستمرة حول مصير المدرب الهولندي

كشف ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق، أنه طلب من ستيفن جيرارد الاستعداد للعودة إلى ليفربول كمدرب مؤقت، وسط الأزمة الحالية التي يعيشها الهولندي أرني سلوت مع الريدز.

رغم الانتصار الأخير الذي حققه ليفربول على حساب وست هام يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي بثنائية نظيفة، إلا أن الفريق يعاني من بداية مُروعة لموسم 2025/2026 تحت قيادة سلوت، مما جعل الأنباء تنتشر حول تعرضه للإقالة.

الفريق يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتعرض لتسع هزائم في آخر 13 مباراة خاضها، وتضمنت هذه السلسلة المُحبطة خسائر أمام نوتنجهام فورست وآيندهوفن الهولندي ومانشستر سيتي، باستقبال مرمى الفريق 10 أهداف خلال المباريات الثلاث.

الانتصار الأخير أمام الهامرز لم يوقف طوفان الهجوم والشكوك حول سلوت، لذلك قال ريو فيرديناند إنه أبلغ جيرارد بضرورة الاستعداد لخلافة سلوت قريبًا.

    ماذا قال فيرديناند؟

    أسطورة الشياطين الحمر قال في البودكاست الخاص به"Rio Ferdinand Presents":"كنت في قطر خلال الأيام القليلة الماضية ودخلت في محادثة مع ستيفن جيرارد حول ليفربول وأوضاع الفريق".

    وأضاف:"أخبرته على العشاء قبل أيام، بأنه يجب عليه تحضير أدواتك جيدًا لتكون جاهزة، لأنه قد يعود إلى ليفربول قريبًا كمدرب مؤقت في حالة تدهور النتائج من جديد".

    وأوضح:"هناك الكثير من المباريات الصعبة القادمة التي لا أعتقد أن سلوت سيكون قادرًا على تجاوزها والنجاة منها، هناك ضغط كبير في المدرجات والجماهير ستجبر النادي على اتخاذ قرارًا صارمًا بخصوص مستقبله".

  • تاريخ ليفربول مع المدربين المؤقتين

    فيرديناند واصل حديثه:"هناك دائمًا فكرة عودة أسطورة النادي لمساعدة الفريق على النهوض والحفاظ على الاستقرار، لن أستغرب لو تلقى جيرارد اتصالًا منهم".

    الفكرة حدثت كثيرًا في النادي الذي لعب له فيرديناند وهو مانشستر يونايتد، حيث لجأت الإدارة إلى العديد من الأساطير السابقين مثل ريان جيجز وأولي جونار سولشاير ومايكل كاريك ورود فان نيستلروي، إلى جانب المخضرم رالف رانجنيك.

    وعلى الجانب الآخر، فلا تتمتع فكرة المدرب المؤقت بنفس الترحيب في ليفربول، حيث لجأ النادي لها 4 مرات فقط طوال تاريخه الممتد إلى 133 عامًا.

    روني موراي تولى المسؤولية بعد رحيل كيني دالجليش غير المتوقع في فبراير 1991، ثم عاد الاسكتلندي دالجيش بنفسه بشكل مؤقت في يناير 2011 بعد أن أقالت شركة  "فينواي سبورتس جروب" روي هودجسون.

    وتولى موران زمام الأمور قرب نهاية موسم 1991/92 عندما خضع جرايم سونيس لجراحة في القلب، بينما شغل فيل تومسون منصب المدرب المؤقت لمدة أربعة أشهر خلال موسم 2001/02 بعد نوبة قلبية تعرض لها جيرارد هولييه.

    مسيرة جيرارد التدريبية

    صاحب الـ45 سنة يعتبر من أهم اللاعبين في تاريخ ليفربول، وحصد معه العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا لموسم 2004/2005، بعد الفوز على ميلان في النهائي بمعجزة إسطنبول الشهيرة.

    وفاز كذلك بلقب السوبر الأوروبي مرتين في 2006 و2002، وحصد كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2001، ولديه 3 ألقاب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي ولقبين كأس الاتحاد، ولم يسبق له التتويج بلقب البريميرليج أبدًا طوال مشواره في ملعب أنفيلد، والذي أنهاه مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في 2017.

    وعلى صعيد التدريب، عمل ليفربول كمدرب لفرق الشباب في ليفربول، قبل الانتقال إلى رينجرز في 2018، وذهب بعدها للعمل كمدرب لأستون فيلا، ثم انضم للاتفاق السعودي الذي رحل عنه في 30 يناير 2025 ولم يتولى أي وظيفة أخرى منذ هذا التاريخ.

    أسطورة الريدز تم ترشيحه مؤخرًا من أجل العودة لرينجرز، لكن المفاوضات لم تنجح، لتصبح محطته القادمة غامضة حتى وقتنا هذا، فهل يعود من بوابة أنفيلد؟

    ما هو القادم لليفربول؟

    الفريق يسعى لمواصلة انتفاضته المحلية، عندما يلعب أمام سندرلاند، غدًا، الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، ويذهب بعدها الريدز للعب أمام ليدز يونايتد يوم 6 ديسمبر الجاري.

    وفي 9 ديسمبر، يعود الفريق إلى المنافسات الأوروبية للعب أمام إنتر الإيطالي، طمحًا في التعافي من الهزيمة الكارثية التي تلقاها ليفربول أمام آيندهوفن 4/1، والتي تسببت في خروج الشكوك بشكل قوي حول مستقبل سلوت.

