هل يعيد التاريخ نفسه؟ أرني سلوت على خطى رودجرز في ليفربول وريال مدريد يعزز الفأل السيئ!

أثار سلوت موجة من الجدل بعد قراره إراحة معظم لاعبيه الأساسيين في مباراة كريستال بالاس، مفضلًا الحفاظ عليهم لمواجهة أستون فيلا في الدوري الممتاز.

القرار بدا وكأنه مقامرة على مستقبل الفريق في المسابقات المحلية، إذ دخل اللقاء بتشكيلة يغلب عليها الطابع الشبابي والبدلاء، ضمت لاعبين دوليين من إنجلترا واسكتلندا والمجر واليابان وإيطاليا والأرجنتين، إلى جانب موهبتين صاعدتين.

غير أن المشكلة لم تكن في الأسماء فحسب، بل في الرسالة التي بعثها المدرب قبل المباراة، إذ أوضح عمليًا أن كأس الرابطة ليست أولوية بالنسبة له هذا الموسم.

تلك البطولة التي طالما كانت مصدرًا للبهجة لجماهير ليفربول على مدار تاريخه، بحصيلة بلغت 15 نهائيًا و10 ألقاب، تحوّلت الآن إلى مجرد عبء إضافي في نظر البعض داخل النادي.