أرسنال يعادل رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي تسع مباريات على نهاية موسم 2025-26 بعد آخر عرض رائع في الكرات الثابتة ضد تشيلسي

تفوق أرسنال في الكرات الثابتة كان واضحًا منذ البداية. في الدقيقة 21، ارتقى ساليبا فوق دفاع تشيلسي وسجل هدفًا برأسه من ركلة ركنية تم تنفيذها بشكل مثالي. رد تشيلسي قبل نهاية الشوط الأول، عندما حول مدافع أرسنال بييرو هينكابيي ركلة ركنية لتشيلسي عن غير قصد إلى شباك فريقه، ليتعادل الضيوف.

لكن أرسنال استعاد السيطرة في الدقيقة 66 عندما استقبل تيمبر ركلة ركنية أخرى دقيقة ليستعيد التقدم. أصبحت مهمة تشيلسي أكثر صعوبة في الدقيقة 70 عندما حصل بيدرو نيتو على بطاقة صفراء ثانية، مما قلص عدد لاعبي الزوار إلى عشرة.