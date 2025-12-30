السماء تمطر ذهبًا في ريال مدريد .. أرباح قياسية للملكي بفضل إستراتيجية فلورنتينو بيريز في ملف الشباب!

هذه الصيغة جعلت الأندية التي تستقبل اللاعبين أكثر التزامًا بتطويرهم، كونها تمتلك نصف حقوقهم، وهو ما يتيح لها الاحتفاظ بهم لفترة أطول.

ونتيجة لذلك، ارتفعت القيمة السوقية لعدد كبير من اللاعبين الذين خرجوا من النادي، حتى أن ريال مدريد يراقب حالياً نحو عشرة لاعبين في أندية مختلفة، معظمهم تضاعفت قيمتهم بشكل ملحوظ.

وأثبتت الإستراتيجية الجديدة لريال مدريد في إدارة لاعبيه الشباب أنها خطوة ذكية، حيث جمعت بين تطوير المواهب وضمان عوائد مالية ضخمة للنادي.

هذه السياسة جعلت النادي الملكي يستفيد من السوق بشكل غير مسبوق، وحولت لاعبيه الشباب إلى أصول مالية متنامية، وهو ما يعزز قوته الاقتصادية والفنية في آن واحد.