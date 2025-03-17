"لن يمكنك شراء الاحترام يا ناصر" .. أدريان رابيو يرد على إهانات جماهير باريس ويهاجم الخليفي بعد ديربي الدوري الفرنسي

أدريان رابيو يرد على ناديه السابق باريس سان جيرمان بعد تعرضه لهتافات مسيئة ولافتات عند عودته مع مارسيليا.

المقالة تستمر أدناه المقالة تستمر أدناه المقالة تستمر أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل استهداف رابيو عند عودته إلى باريس سان جيرمان

لافتات وهتافات هجومية موجهة إلى لاعب الوسط

نجم مارسيليا يرد على وسائل التواصل الاجتماعي تابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱