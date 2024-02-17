Mohamed SalahGetty
علي سمير

أخرس الحاقدين وعلى الاتحاد المصري حبسه لإنقاذنا منه .. ردود الأفعال على صلاح أمام برينتفورد

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لا يحتاج للكثير من الوقت لترك بصمته

بعد فترة ليست بقصيرة من الغياب، عاد محمد صلاح من جديد ليقود ليفربول لتحقيق انتصارًا ثمينًا على برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

صلاح بدأ اللقاء على دكة البدلاء، في محاولة من يورجن كلوب لعدم المجازفة به، ولكن إصابة ديوجو جوتا في الدقيقة 44 أجبرت الألماني على إقحامه مبكرًا.

الخاسر الأكبر كان برينتفورد، ليفربول كان متقدمًا بهدف دون رد، وبعد دخول صلاح تمكن من صناعة الثاني لأليكسيس ماك أليستر وسجل الثالث بنفسه قبل إحراز كودي كاجبو للهدف الرابع ليقود الريدز للفوز 4/1، حيث جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عن طريق إيفان توني.

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ردود الأفعال على منصة "إكس" كانت صاخبة للغاية للترحيب بصلاح بعد ظهوره الأول منذ إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا..

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