TOPSHOT-FILES-FBL-ESP-REAL-MADRID-ALONSOAFP
علي رفعت

أخبار ريال مدريد اليوم: تهديد فينيسيوس والصفقة الحلم وجوكر ألونسو الجديد!

تعرف على آخر أخبار نادي ريال مدريد ليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025.

أهلًا بكم في تغطيتنا اليومية لأخبار نادي ريال مدريد ليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025.

على الرغم من نشوة الانتصار في الكلاسيكو، يبدو أن الأجواء داخل غرف ملابس ريال مدريد ليست هادئة تمامًا. القصة الأبرز اليوم هي "انفجار" النجم فينيسيوس جونيور لحظة استبداله، حيث كشفت الكاميرات عن توجيهه "سبابًا" وتهديده بالرحيل عن الفريق، وسط رد فعل بارد من المدرب تشابي ألونسو.

وفيما حاول النجم البرازيلي لاحقًا تبرير تصرفاته بأنها "شغف الكلاسيكو"، نسلّط الضوء على جانب تكتيكي مضيء من المباراة، تمثّل في "ابتكار" ألونسو لمركز جديد لكامافينجا سار به على خطى أنشيلوتي.

وأخيرًا، نختتم مع أسطورة النادي كلود ماكيليلي، الذي كشف عن "صفقة أحلامه" التي يتمنى رؤيتها في مدريد لتدعيم الدفاع بجوار كيليان مبابي.

إليكم التفاصيل...

  • Vinicius Jr.IMAGO / ABACAPRESS

    "سأرحل عن الفريق".. فينيسيوس يوجه "سبابًا" أثناء استبداله في الكلاسيكو، وألونسو يرد!

    بينما كان النجم البرازيلي يقدم أداء مميزًا ويشكل خطورة كبيرة على دفاعات برشلونة، قرر المدرب تشابي ألونسو إشراك رودريجو بدلًا منه في الدقيقة 70، لم يخفِ فينيسيوس استياءه من المدرب، منتقداً ما حدث بالإيماءات والكلمات، قبل أن يغادر مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس ولم يبقَ على مقاعد البدلاء.

    وأظهرت شبكة DAZN رد فعل البرازيلي عندما رأى أنه هو من تم استبداله. "أنا؟ أنا؟ مستر، مستر! أنا؟"، كان أول ما قاله عندما رأى رقمه.

    لم يتوقف عند هذا الحد وأطلق سبابًا (تبًا لكم/اذهبوا إلى الجحيم) بينما كان يسير إلى مقاعد البدلاء. كانت العبارة تبدو موجهة إلى تشابي ألونسو الذي كان رده الوحيد "هيا، فيني، اللعنة"، الذي بقي ينظر إلى الملعب متجاهلًا ما كان يحدث بجانبه، بينما سارع العديد من أعضاء ريال مدريد لإيقاف فينيسيوس في محاولة لتهدئته.

    رفض فينيسيوس أن يجلس على مقاعد البدلاء، بل ذهب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس قائلاً: "دائماً أنا، أنا سأرحل عن الفريق. سأرحل، من الأفضل أن أرحل"، في دليل واضح على غضبه من تغييره. عاد البرازيلي بعد بضع دقائق للجلوس مع زملائه، دون تغيير ملامحه الجادة والغاضبة في أي لحظة.

  • ألونسو على خطى أنشيلوتي.. كامافينجا يسخر من "مركزه الجديد" في الكلاسيكو!

    وظف المدير الفني تشابي ألونسو كامافينجا على الرواق الأيمن في المباراة، بدلًا من مركزه المعتاد في قلب وسط الملعب، بينما ترك وسط الميدان لزميليه أوريلين تشواميني وجود بيلينجهام.

    ولعب كامافينجا دورًا محوريًا خلال 90 دقيقة كاملة في الكلاسيكو، حيث أظهر نشاطًا هائلًا في الرواق الأيمن للملعب، كما قام بأدوار دفاعية عميقة لمساندة الظهير فيدي فالفيردي.

    وعلى مستوى الأرقام، كان كامافينجا صلبًا جدًا في الصراعات الثنائية، حيث دخل في 12 مواجهة أرضية نجح في الفوز بـ 8 منها، وهو معدل ممتاز.

    كما أثبت جودته العالية بالكرة، حيث قام بـ 3 محاولات مراوغة ناجحة بنسبة 100%، وقدم تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، وبلغت دقة تمريراته الإجمالية 85%، وكانت 100% في نصف ملعبه الخاص.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-PSGAFP

    "لطالما أردت هذه الصفقة".. أسطورة ريال مدريد يحلم بضم ماركينيوس من باريس سان جيرمان!

    تحدث كلود ماكيليلي، اللاعب السابق وأسطورة ريال مدريد، لـ"trivela" عما يعتبره انتقالًا مثاليًا للنادي الإسباني. بدون تردد، صرح لاعب خط وسط باريس سان جيرمان السابق: "صفقتي الحلم لريال مدريد؟ لطالما أردت رؤية ماركينيوس في الريال. إنه في قمة مسيرته، صبره، عمله، شغفه... إنه لاعب أحلامي لهذا الفريق، بالإضافة إلى أنه يعرف كيليان مبابي جيدًا".

    بالنسبة لكلود ماكيليلي، يجسد ماركينيوس المواصفات المثالية لتعزيز دفاع مدريد الذي يمر بمرحلة إعادة بناء تحت قيادة تشابي ألونسو.

    كما أشاد الدولي الفرنسي السابق بالقدرات الذهنية والفنية للبرازيلي: "أرى عددًا قليلاً جدًا من المدافعين القادرين على اللعب في مواجهات واحد ضد واحد، هو يفعل ذلك بسهولة. بالطبع، هو يلعب حاليًا في أفضل فريق في العالم، باريس سان جيرمان. باريس لن يدعه يرحل أبدًا".

  • "هكذا هو الكلاسيكو" .. فينيسيوس يُوجه رسالة "تفسير" لجمهور ريال مدريد بشأن تصرفاته أمام برشلونة

    تحدث فينيسيوس جونيور عن أحداث الكلاسيكو المثير الذي جرى يوم الأحد، وشهد فوز ريال مدريد على برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو.

    اللاعب البرازيلي نفسه غادر الملعب غاضبًا عند استبداله، وشارك لاحقًا في شجارٍ بعد المباراة اندلع بعدما قام لاعبا ريال مدريد داني كارباخال وثيبو كورتوا بمواجهة غاضبة مع لامين يامال.

     لم يتفاعل فينيسيوس جونيور بشكل جيد مع قرار المدرب تشابي ألونسو بسحبه من أرض الملعب قبل أقل من 20 دقيقة على نهاية الكلاسيكو، بما في ذلك الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحل محله رودريجو بينما كانت المباراة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. وبدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء مع زملائه، خرج اللاعب الغاضب، وصاحب المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 2024، تمامًا متجهًا إلى غرفة الملابس. ومع ذلك، عاد لاحقًا لمتابعة بقية مجريات المباراة. وعندما ذهب آخرون لمواجهة يمال بسبب تعليقاته قبل المباراة، احتك فينيسيوس بأليخاندرو بالدي وسط دفع وتدافع بين لاعبي الفريقين. لكنه في وقت لاحق حاول تبرير تصرفاته، مشيرًا إلى أن "الشغف" وحرارة اللحظة كانا السبب الرئيسي وراء فقدانه السيطرة على نفسه.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    "منح ريال مدريد دافعًا إضافيًا".. نجم برشلونة السابق ينتقد "نقص نضج" لامين يامال!

    في حديثه مع DAZN، ألقى رافينيا باللوم على يامال لمنح ريال مدريد وقودًا إضافيًا للخروج وتأمين النقاط الثلاث أمام جماهيرهم.

    قال رافينيا: "لقد أخطأ بسبب صغر سنه ونقص نضجه بقول ما قاله. كلماته أعطت دافعًا إضافيًا لمدريد".

    ردد لاعب خط وسط ريال مدريد السابق جوتي صدى مشاعر البرازيلي، مضيفًا: "لامين يامال صغير جدًا على معرفة تاريخ ريال مدريد وبرشلونة. أنا أيضًا كنت سأنتقده على كلماته".

    عانى يامال في المباراة التي أقيمت على ملعب "برنابيو" حيث فشل في المساهمة بشكل مباشر، بينما كان فيرمين لوبيز حاضرًا لتسجيل هدف التعادل "للبلوجرانا" في الشوط الأول.

    سجل المهاجم الإسباني هدفين فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن الإصابات لعبت دورًا رئيسيًا في انخفاض إنتاجه في الثلث الأخير من الملعب.

