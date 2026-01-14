FBL-WC-CLUB-2025-MATCH54-CITY-HILALAFP
أحمد فرهود

أخبار الهلال اليوم | محمد أبو الشامات يرد على اهتمام الزعيم .. مفاجأة عبدالله الحمدان ومدة غياب خاليدو كوليبالي "المحتملة" للإصابة

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء 14 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • إصابة خاليدو كوليبالي.. ومدة غيابه "المحتملة"

    تعرض النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لـ"الإصابة" في مواجهة منتخب بلاده ضد مصر، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    هذه الإصابة؛ منعت كوليبالي من استكمال المواجهة ضد مصر، حيث تم استبداله في مجريات الشوط الأول.

    وفي هذا السياق.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن أن معاناة النجم السنغالي؛ جاءت على مستوى "العضلة الضامة".

    الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن فترة غياب خاليدو كوليبالي عن الملاعب، بعد هذه الإصابة؛ قد تكون على النحو التالي:

    * أولًا: الغياب من 3 إلى 5 أيام؛ إذا كانت الإصابة مجرد شد عضلي.

    * ثانيًا: الغياب من أسبوعين إلى ثلاثة أو أكثر؛ إذا كانت الإصابة عبارة عن تمزق.

    • إعلان

  • محمد أبو الشامات يرد رسميًا على اهتمام الهلال

    رد محمد أبو الشامات، ظهير أيمن فريق القادسية الأول لكرة القدم، على رغبة نادي الهلال في التعاقد معه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    أبو الشامات قال في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الأربعاء: "شرف اهتمام أندية بحجم الهلال والاتحاد، بالتعاقد معي؛ لكن.. أنا في نادي كبير".

    وشدد ظهير أيمن القادسية على أنه يركز في الملعب فقط؛ مع ترك حرية القرار لإدارة القادسية، بخصوص مستقبله".

  • Al Hilal - Simone Inzaghi - Pablo MariGoal AR

    تحليل ميركاتو الهلال.. وحركة كريستيانو رونالدو في الديربي

    "شعرة تفصل بين استمرار النجاحات والفشل" .. ميركاتو الشتاء يزيد المخاوف على مستقبل الهلال ولكن!

    الهلال هو "الرقم الصعب" في الكرة السعودية والآسيوية؛ فهذا الكيان الرياضي الكبير يُقدّم عملًا إداريًا وفنيًا جبارًا، يفوق نظرائه في المملكة والقارة بمراحل.

    ورغم بعض التخبطات الإدارية والفنية، من فترةٍ إلى أخرى؛ إلا أن الهلال يستطيع أن ينتفض سريعًا، ولا يترك نفسه يغرق في دوامة التراجع والانهيار.

    "تمثال" كريستيانو رونالدو لن يصمد كثيرًا! .. إشارة "الروبو" تعود إليكم أمام الهلال وتبلّد الإحساس يدهش النصراويين

    "إشارات يده، تصرفاته، حركاته، ضحكاته وردات فعله".. كلها أمور تترقبها وتتابعها وسائل الإعلام المختلفة، في كل مرة ينزل فيها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى أرضية المستطيل الأخضر.

    وهذا طبيعي للغاية، وضريبة للشهرة التي وصل إليها رونالدو الذي اقترب من عامه الـ41؛ حيث كتب تاريخًا سيظل مُخلدًا في عالم كرة القدم، مهما مرت السنوات.

  • Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    مفاجأة في صفقة عبدالله الحمدان.. وكانسيلو يكشف الكواليس

    مفاجأة | "اللجنة التنفيذية ترفض صفقة عبدالله الحمدان" .. النصر مهدد بعقوبات قاسية على طريقة محمد كنو

    يبدو أن صفقة تعاقد نادي النصر، مع النجم الدولي عبدالله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ ستُشعل أزمة قانونية كبيرة، داخل قلعة العالمي.

    الحمدان في "الفترة الحرة" من عقده مع الهلال حاليًا؛ الأمر الذي دفع النصر للتفاوض معه، من أجل الحصول على توقيعه بشكلٍ رسمي.

    جواو كانسيلو يكشف .. حقيقة تعمده استفزاز الهلال بـ"قميص برشلونة" وكواليس الرحيل

    تحدث الظهير البرتغالي جواو كانسيلو أمام وسائل الإعلام المختلفة، عن كواليس انتقاله من نادي الهلال إلى العملاق الإسباني برشلونة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    برشلونة أعلن التعاقد مع كانسيلو، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2026.

  • Simone Inzaghi Al Hilal Getty Image/ Goal AR

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 23.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 67.

    * أهداف مستقبلة: 25.

0