أخبار الهلال اليوم | حسم عودة بنزيما وبوابري قبل مواجهة النجمة وصراع إنجليزي على داروين نونيز

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن اقتراب كريم بنزيما من العودة مرة أخرى لصفوف الهلال قبل مباراة النجمة، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل في الجولة 25 من دوري روشن.

وأشارت إلى أن بنزيما تعافى بشكل كامل من إصابته في العضلة الضامة، وأصبح جاهزًا من المشاركة في التدريبات الجماعية للزعيم.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الهلال أمس، الإثنين، عبر حسابه الرسمي، أن بنزيما بدأ يركض ويلمس الكرة ويسير بصورة جيدة في البرنامج العلاجي المخصص له.