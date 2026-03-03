أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | حسم عودة بنزيما وبوابري قبل مواجهة النجمة وصراع إنجليزي على داروين نونيز
عودة بنزيما
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن اقتراب كريم بنزيما من العودة مرة أخرى لصفوف الهلال قبل مباراة النجمة، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل في الجولة 25 من دوري روشن.
وأشارت إلى أن بنزيما تعافى بشكل كامل من إصابته في العضلة الضامة، وأصبح جاهزًا من المشاركة في التدريبات الجماعية للزعيم.
ويأتي ذلك بعدما أعلن الهلال أمس، الإثنين، عبر حسابه الرسمي، أن بنزيما بدأ يركض ويلمس الكرة ويسير بصورة جيدة في البرنامج العلاجي المخصص له.
عودة الثلاثي المصاب أمام النجمة
بعد الشكوك حول مشاركتهما أمام النجمة، تأكد ظهور الثلاثي يوسف أكتشيشيك وسايمون بوابري ومحمد الربيعي بالمواجهة القادمة للهلال في دوري روشن السعودي.
وقال الهلال إن الثلاثي المذكور شارك في تدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي، وذلك بعد إنهاء البرنامج العلاجي المخصص لكل منهم.
داروين والعودة إلى الدوري الإنجليزي
بعد تهميشه واستبعاده من قائمة الهلال المحلية، بدأ الاهتمام من أجل التعاقد مع داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
موقع "ChronicleLive" قال إن تشيلسي يعتبر من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني، لكن هناك منافسة شرسة من أندية أخرى.
وأوضح أن هناك نيوكاسل يونايتد وتوتنهام، يريدان الحصول على خدمات اللاعب وإعادته مرة أخرى للبريميرليج الذي تركه بعد فترة غير ناجحة مع ليفربول.
قرار رسمي بشأن المسابقات الآسيوية
تأجيل جديد يطول الرباعي السعودي.. الاتحاد الآسيوي يعلن مصير 4 مباريات بالنخبة!
أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا رسميًا يقضي بتأجيل كافة مباريات الإياب من الأدوار الإقصائية في مسابقات الأندية القارية لمنطقة الغرب.
يأتي هذا التحرك الرسمي استكمالًا للقرارات الصادرة في مطلع شهر مارس الجاري والتي بدأت بتأجيل مباريات الذهاب مما يرفع إجمالي المواجهات المؤجلة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا للدرجة الثانية إلى اثنتي عشرة مباراة حتى الآن.
وأكدت القيادة الرياضية القارية أن هذا الإجراء يأتي استجابة مباشرة للتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وضمانًا لسلامة كافة البعثات الرياضية والجماهير والشركاء الرسميين.
وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد أن المباريات التي كانت مجدولة في الفترة الممتدة من التاسع وحتى الحادي عشر من شهر مارس لعام 2026 قد تم ترحيلها إلى موعد غير مسمى.
شمل قرار التأجيل الأخير مجموعة من أقوى المواجهات المرتقبة في القارة الصفراء، وفي مقدمة هذه المباريات يأتي لقاء الهلال السعودي أمام السد القطري ومواجهة الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي بالإضافة إلى مباراة الأهلي السعودي أمام الدحيل القطري.
كما طال التأجيل مباراة تراكتور الإيراني مع شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
أما على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا 2 فقد تقرر تأجيل مباراتي النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي ولقاء الحسين إربد الأردني ضد الأهلي القطري.
وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الغرب هذا التوقف القسري أكد الاتحاد الآسيوي أن المنافسات في منطقة الشرق ستستمر وفق مواعيدها الأصلية دون أي تغيير.
مقترح لإنقاذ دوري أبطال آسيا
مقترح خاص من الاتحاد .. الأندية السعودية تتدخل لإنقاذ دوري أبطال آسيا بعد الصراع الأمريكي - الإيراني
عقد الرباعي السعودي الكبير الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، يوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة التطورات الأخيرة بعد تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري الأبطال 2، على إثر الصراع السياسي الدائر في الشرق الأوسط.
وقد أسفر هذا الاجتماع عن مقترح سيتم عرضه على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في محاولة لاستكمال البطولتين القارتين رغم الظروف القهرية.
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الرباعي السعودي المشارك في البطولات الآسيوية؛ الهلال، الأهلي، الاتحاد والنصر، عقد اجتماعًا تنسيقيًا عبر الاتصال المرئي، يوم الإثنين، في حضور إدارات المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، قدموا خلاله أربعة مقترحات، لاستئناف منافسات دوري الأبطال.
وأشارت "الرياضية" إلى أن تلك الأندية اقترحت إجراء المباريات نهاية مارس الجاري أو خلال أول أسبوعين من أبريل المقبل.
أما عن النظام، فاقترح الجانب السعودي استضافة مباريات دور الـ16 بالنخبة ودور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 على أراضيه، مع الاكتفاء بمباراة الإياب فقط دون لعب الذهاب الذي تم تأجيله، في ظل ضيق الروزنامة محليًا وقاريًا.
الهلال في دوري روشن السعودي
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 17 انتصارًا مع 7 تعادلات في 24 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ58 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.