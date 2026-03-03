تأجيل جديد يطول الرباعي السعودي.. الاتحاد الآسيوي يعلن مصير 4 مباريات بالنخبة!

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا رسميًا يقضي بتأجيل كافة مباريات الإياب من الأدوار الإقصائية في مسابقات الأندية القارية لمنطقة الغرب.

يأتي هذا التحرك الرسمي استكمالًا للقرارات الصادرة في مطلع شهر مارس الجاري والتي بدأت بتأجيل مباريات الذهاب مما يرفع إجمالي المواجهات المؤجلة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا للدرجة الثانية إلى اثنتي عشرة مباراة حتى الآن.

وأكدت القيادة الرياضية القارية أن هذا الإجراء يأتي استجابة مباشرة للتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وضمانًا لسلامة كافة البعثات الرياضية والجماهير والشركاء الرسميين.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد أن المباريات التي كانت مجدولة في الفترة الممتدة من التاسع وحتى الحادي عشر من شهر مارس لعام 2026 قد تم ترحيلها إلى موعد غير مسمى.