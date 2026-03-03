Goal.com
علي رفعت

تأجيل جديد يطول الرباعي السعودي.. الاتحاد الآسيوي يعلن مصير 4 مباريات بالنخبة!

الأزمات مستمرة!

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا رسميًا يقضي بتأجيل كافة مباريات الإياب من الأدوار الإقصائية في مسابقات الأندية القارية لمنطقة الغرب. 

يأتي هذا التحرك الرسمي استكمالًا للقرارات الصادرة في مطلع شهر مارس الجاري والتي بدأت بتأجيل مباريات الذهاب مما يرفع إجمالي المواجهات المؤجلة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا للدرجة الثانية إلى اثنتي عشرة مباراة حتى الآن. 

وأكدت القيادة الرياضية القارية أن هذا الإجراء يأتي استجابة مباشرة للتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وضمانًا لسلامة كافة البعثات الرياضية والجماهير والشركاء الرسميين.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد أن المباريات التي كانت مجدولة في الفترة الممتدة من التاسع وحتى الحادي عشر من شهر مارس لعام 2026 قد تم ترحيلها إلى موعد غير مسمى.

  • تفاصيل المواجهات المتأثرة في النخبة ودوري أبطال آسيا 2

    شمل قرار التأجيل الأخير مجموعة من أقوى المواجهات المرتقبة في القارة الصفراء، وفي مقدمة هذه المباريات يأتي لقاء الهلال السعودي أمام السد القطري ومواجهة الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي بالإضافة إلى مباراة الأهلي السعودي أمام الدحيل القطري. 

    كما طال التأجيل مباراة تراكتور الإيراني مع شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. 

    أما على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا 2 فقد تقرر تأجيل مباراتي النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي ولقاء الحسين إربد الأردني ضد الأهلي القطري. 

    وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الغرب هذا التوقف القسري أكد الاتحاد الآسيوي أن المنافسات في منطقة الشرق ستستمر وفق مواعيدها الأصلية دون أي تغيير.

  • التصعيد العسكري في المنطقة يفرض واقعًا رياضيًا جديدًا

    يعود السبب الرئيسي وراء هذه السلسلة من التأجيلات إلى الحالة المتفجرة في منطقة الشرق الأوسط، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدًا عسكريًا كبيرًا تمثل في هجمات صاروخية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل على مدن إيرانية عدة. 

    وأسفرت هذه العمليات عن وقوع خسائر بشرية كبيرة طالت قيادات سياسية رفيعة المستوى مما أدى إلى رد فعل إيراني استهدف قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج. 

    هذا الوضع الميداني المتوتر انعكس بشكل مباشر على كافة الأنشطة المدنية والرياضية في البلدان المعنية حيث بات السفر الجوي وتنظيم التجمعات الجماهيرية الكبيرة يشكل خطرًا أمنيًا لا يمكن تجاهله. 

    وأمام هذا الواقع القهري لم يجد الاتحاد الآسيوي بدا من تعليق النشاط الكروي في منطقة الغرب حتى تتضح الرؤية وتعود الأجواء الآمنة لملاعب القارة.

  • تحركات الأندية السعودية الكبرى لإنقاذ المنافسات القارية

    في استجابة سريعة لهذه الأوضاع عقدت إدارات الأندية السعودية الأربعة الكبرى المشاركة في البطولات الآسيوية اجتماعا تنسيقيًا طارئًا.

    وضم الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي ممثلي أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بالإضافة إلى مسؤولي إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

    هدف هذا التحرك الجماعي إلى بحث السبل الممكنة لاستئناف النشاط الرياضي وتفادي إلغاء الموسم القاري خاصة في ظل الارتباطات الدولية المزدحمة. 

    وناقش المجتمعون تحديات الروزنامة المحلية وضغوط المباريات المؤجلة مما دفعهم لصياغة مقترحات بديلة سيتم رفعها رسميًا إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للنظر في إمكانية تطبيقها خلال الفترة القادمة.

  • مقترحات إقامة البطولة بنظام التجمع في مدينة جدة

    أسفر الاجتماع التنسيقي السعودي عن طرح أربعة مقترحات رئيسية تهدف إلى إنقاذ البطولتين القاريتين، وجاء في مقدمة هذه الحلول مقترح نادي الاتحاد بإقامة دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع لأندية الغرب في مدينة جدة. 

    وتضمن المقترح أن تقام المواجهات من مباراة واحدة فقط بنظام خروج المغلوب بدلًا من نظام الذهاب والإياب المتعارف عليه وذلك لتوفير الوقت والجهد في ظل الظروف الراهنة. 

    كما اقترحت الأندية أن يتم جدولة هذه اللقاءات إما في نهاية شهر مارس الجاري أو خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل. 

    وترى الأندية السعودية أن مدينة جدة تعد المكان المثالي لاستضافة هذا التجمع نظرًا لجاهزيتها الكاملة وباعتبارها المدينة المقررة سلفا لاستضافة الأدوار النهائية مما يسهل الأمور ويضمن أعلى معايير الأمان للفرق المشاركة.

