أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يطلب رحيل أربعة لاعبين يترأسهم علي البليهي .. ونجم تونسي سابق يقلل من أرقام سالم الدوسري
"ماضي الهلال ناصع البياض والإنجازات" .. سلمان الفرج يشكك في النصر: أحب جمهوره ولكن!
تصدر سلمان الفرج؛ قائد الهلال السابق ونيوم الحالي، المشهد من جديد بتصريح جدلي، مشككًا في القرارات التحكيمية، زاعمًا أنها تلعب دورًا في فوز النصر.
الدقيقة 62 من عمر مباراة نيوم والنصر شهدت احتساب الحكم عبدالله الشهري ضربة جزاء لصالح المهاجم البرتغالي للعالمي جواو فيليكس، سجل منها صاروخ ماديرا الهدف الثاني لفريقه.
تلك الجزائية تفاعل معها سلمان الفرج عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، معلقًا: "كذا كثير مرة خلاص"، في إشارة لاحتساب عدة جزائيات "غير صحيحة" – من وجهة نظره – لصالح الغريم العاصمي. (طالع التفاصيل)
- AFP
إنزاجي يطلب رحيل رباعي الهلال
بعد خمسة أشهر تقريبًا من توليه المسؤولية الفنية للهلال، قدم الإيطالي سيموني إنزاجي تقريره الفني لإدارة النادي، والذي يشمل تقييمًا شاملًا لأداء وقائمة الفريق.
وبحسب موقع "365Scores" فإن إنزاجي طلب في تقريره الفني إعادة تشكيل بعض المراكز، لضمان استمرار الزعيم في المنافسة على كافة المناسبات، خاصةً في ظل ضغط المباريات ما بين دوري روشن السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.
المصدر ذاته أكد أن المدرب الإيطالي حدد أربعة أسماء يرى ضرورة دراسة مستقبلهم ما بين الخروج لإعارات، بهدف اكتساب المزيد من الخبرة أو البيع النهائي، إذا وصل لأي منهم عرض مناسب يخدم مصلحة النادي واللاعبين، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
الأربعة أسماء الذين طلب إنزاجي رحيلهم هم: علي البليهي، عبدالله الرديف، محمد القحطاني وعبدالإله المالكي.
جيسوس يقترب من تحقيق رقمه القياسي في الهلال مع النصر
بالحديث عن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال، والذي يتولى المسؤولية الفنية حاليًا للجار "النصر"، فقد اقترب من تكرار ما حققه من قبل مع الزعيم..
جيسوس يقود العالمي حاليًا لتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 برصيد 24 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد مرور ثماني جولات من الموسم.
بالانتصار في أول ثماني جولات من الموسم الجاري مع النصر، فقد عادل جيسوس الرقم الذي حققه الموسم الماضي 2024-2025، مع الهلال، حيث انتصر في الجولات نفسها، قبل أن يتعادل الزعيم في الجولة التاسعة أمام العالمي "فريقه الحالي".
فيما كانت السلسلة الأفضل لجيسوس مع الهلال في موسم 2018-2019، حيث حقق الانتصار في أول تسع جولات قبل أن يتعادل بالجولة العاشرة أمام الفيصلي، ما يعني أن مسيرته مع النصر تفصلها مباراة واحدة فقط بدوري روشن لمعادلة هذا الرقم.
ومن المقرر أن يلتقي النصر في الجولة التاسعة من دوري روشن بالخليج، في لقاء محدد له 23 من نوفمبر الجاري.
طارق ذياب يقلل من أرقام سالم الدوسري في الدوري السعودي
قلل المحلل الرياضي التونسي طارق ذياب؛ لاعب الأهلي الأسبق، من مسيرة سالم الدوسري؛ قائد الهلال، في الدوري السعودي، مستغربًا حاجته لـ15 عامًا كي يسجل 82 هدفًا.
وقال ذياب عبر قناة "ثمانية": "كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، سجل 83 هدفًا خلال موسمين ونصف في الدوري السعودي، أما سالم استغرق 15 عامًا لتسجيل 82 هدفًا".
فيما استغرب مقدم الاستوديو من مقارنة رونالدو "المهاجم" بأرقام سالم "الجناح"، ليرد ذياب: "ولو!، رونالدو كان جناحًا أيضًا، ليونيل ميسي جناح ويسجل الكثير من الأهداف".
"تلقيت اتصالات ولا أستبعد عملي في دوري روشن" .. ديدييه ديشان يكشف عن مفاوضات السعودية معه
مع بقاء أقل من عام على نهاية مسيرة المدير الفني ديدييه ديشان مع منتخب فرنسا، تتجهز عدة أندية لتقديم عروضها للتعاقد معه؛ من بينها الأندية السعودية، بينما هو مُنشغل بتجهيز الديوك لكأس العالم 2026.
في الفترة الماضية، وتحديدًا قبل انطلاق الموسم الجاري وخلاله، ارتبط اسم أكثر من مدرب عالمي بالعمل في دوري روشن السعودي، خاصةً وأن الهلال، الاتحاد، الأهلي والنصر كانوا يبحثون على مدربين جدد بالفعل، وإن كان الراقي لم يتحدث عن ذلك بشكل رسمي.
لكن لم يكن من بينها اسم ديدييه ديشان، حتى خرج صاحب الـ57 عامًا، للتأكيد أن هناك من تواصل معه من داخل المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".