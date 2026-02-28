Goal.com
مباشر
Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
هيثم محمد

أخبار الهلال اليوم | حمد الله "يضحك" بسبب هز شباك الزعيم و"مندش يؤدب الكبار"

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الموافق الـ28 من فبراير 2026..

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

دوري أبطال آسيا النخبة
السد crest
السد
السد
الهلال crest
الهلال
الهلال
0