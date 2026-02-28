أخبار الهلال اليوم | حمد الله "يضحك" بسبب هز شباك الزعيم و"مندش يؤدب الكبار"

أشاد الإعلامي "تركي العواد" في تحليله لديربي الرياض بين الشباب والهلال على "العربية" باللاعب سلطان مندش واعتبره نجم المباراة الأول، وهو الذي سجل هدفًا رائعًا في مشاركته كأساسي في لقاء الجمعة.

وقال العواد إن مندش سجل وصنع ولعب أساسي، وإنزاجي يدين بالفضل في تأديب اللاعبين الكبار لمندش بعد مشاركته المميزة ضد الشباب.