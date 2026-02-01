أخبار الهلال اليوم | غياب محتمل لنجم الزعيم أمام الأهلي .. صفقة كريم بنزيما تهدد روبن نيفيش واتهامات نصراوية

أوضحت شبكة "إي س بي إن" أن المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو سيتجه إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، استعدادًا للانضمام إلى أتلتيكو.

ومن المقرر أن يخضع مهاجم الهلال للفحص الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن ينضم لأتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو، حال تخطيه.

هذه الخطوة تأتي في ظل حالة عدم الرضا عن مستواه داخل النادي السعودي، مع اعتماد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي على المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز في المباريات الأخيرة.

خلاف هذا، يرغب ليوناردو في الحصول على فرصة مشاركة منتظمة في نادٍ جديد، بهدف إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لمنتخب البرازيلي، بضمه خلال كأس العالم 2026.