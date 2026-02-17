Goal.com
مباشر
Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

أخبار النصر اليوم | جيسوس يثير الجدل حول ظهور رونالدو ضد أركاداج والهلال يتقدم بشكوى جديدة ضد العالمي

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • حقيقة العروض السعودية لألابا

    "بعد أنباء صراع الأهلي مع النصر والاتحاد لضمه".. وكيل نجم ريال مدريد يرد على انتقاله إلى الملاعب السعودية

    في الفترة الأخيرة.. ارتبط أكثر من اسم في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

    دوري روشن أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة منذ انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، في يناير 2023

    من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ النجم النمساوي دافيد ألابا، مدافع العملاق الإسباني ريال مدريد.

    ألابا الذي يجيد في قلب الدفاع والظهير الأيسر؛ قيل إنه تلقى عروضًا سعودية مغرية، خاصة من الأهلي والاتحاد والنصر.

    وما زاد من حدة هذه الأخبار؛ هو قلة الدقائق التي يتحصل عليها ألابا مع الميرينجي، والتي تم الزعم أنها تسببت في غضبه.

    هُنا.. خرج بيني زهافي، وكيل أعمال النجم النمساوي دافيد ألابا؛ للرد على أنباء انقلاب اللاعب على العملاق الإسباني ريال مدريد، بسبب قلة مشاركاته في المباريات.

    زهافي نفى في تصريحات مع موقع "365Scores"، وجود أي توتر بين ألابا وريال مدريد؛ مثلما ردد البعض.

    وقال وكيل النجم النمساوي عن ذلك؛ بالحرف: "لا توجد أي تصريحات رسمية؛ بشأن إنزعاج ألابا من قلة مشاركاته مع ريال مدريد، في الفترة الأخيرة".

    وعلى جانب آخر.. كذب بيني زهافي، وكيل أعمال النجم النمساوي دافيد ألابا؛ الأنباء التي ترددت بشأن تحصل اللاعب، على عروض من أندية دوري روشن السعودي.

    وعن ذلك يقول زهافي: "لا توجد أي عروض مؤكدة من السعودية؛ وبالتالي.. لا يُمكننا الحديث عن شيء في الوقت الراهن".

    • إعلان

  • هل يلعب رونالدو ضد أركاداج؟

    رفض جورج جيسوس مدرب النصر، الإعلان بشكل صريح عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المشاركة أمام أركاداج في المباراة القادمة بدوري أبطال آسيا 2.

    وقال جيسوس في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" إنه لم يحسم إمكانية ظهور رونالدو من عدمها، مؤكدًا أن عمر اللاعب وجهده المبذول مؤخرًا، يجعله يتعامل بحذر معه في خوض هذه المباراة.

    وأوضح أن القرار النهائي سيُتخذ عقب الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، مشيرًا إلى أن ضغط المباريات يدفعه نحو سياسة التدوير للحفاظ على اللاعبين بدنيًا.

  • شكوى جديدة

    فجر الإعلامي الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيرًا إلى تقدم الهلال بشكوى جديدة ضد النصر، بخلاف الأزمة الحالية الخاصة بعبد الله الحمدان المنضم للعالمي في الميركاتو الشتوي الماضي.

    ولكن المريسل رفض الإفصاح عن الأمر والحديث عن المزيد من التفاصيل، حيث قال لمتابعيه:"تتوقع وش هي؟".

  • مدرب أركاداج لا يهتم بمشاركة رونالدو

    أكد ميرجن أورازوف، مدرب فريق أركاداج التركمستاني، أنه لا يهتم كثيرًا بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عدمها في المباراة القادمة بين الفريقين.

    وقال أورازوف في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد النصر:"لو شارك فهذا أمر جيد، إنه يعتبر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولاعب مهم للعديد من الجماهير".

    وأضاف:"بالنسبة لنا، وجود رونالدو لا يُغير من تحضيراتنا للمباراة بشكل كبير، نحن سنلعب أمام النصر كفريق وليس ضد لاعب واحد فقط، كل مباراة في هذا المستوى تكون صعبة جدًا، والأولوية في التنظيم والانضباط والفعالية في اللحظات الهامة".

  • العقيدي يعود لعرين النصر

    يستعد جورج جيسوس مدرب النصر، لإعادة نواف العقيدي حارس مرمى الفريق، خلال المباراة القادمة أمام أركاداج في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

    وقالت صحيفة "الرياضية" إن المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز سيتواجد في المباراة، في ظل غيابه يوم الأحد أمام الحزم، في إطار الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

    وفي سياق متصل، سيحاول جيسوس الوقوف على جاهزية باقي العناصر الأساسية للفريق، بعد الحصة التدريبية النهائية قبل المباراة، وذلك لتحديد القائمة التي ستبدأ اللقاء.

  • كيف تشاهد مباراة النصر القادمة ضد أركاداج؟

  • تطورات جديدة في أزمة علي بن يزيد

    "اتقوا الله في ظروفه المالية الصعبة" .. إعلاميون يستغلون أزمة حقوق نجم النصر السابق لتحقيق مصالح شخصية

    لا تزال أزمة اللاعب السابق علي بن يزيد قائمة في نادي النصر، في ظل ادعائه عدم الحصول على مستحقاته المالية، لكن المفاجأة هذه المرة أنه تعرض للخداع من قبل اثنين من الإعلاميين، بحسب مزاعم المحامي النصراوي عايد الرشيدي.

    تألق علي بن يزيد في صفوف النصر، إذ تميز بسرعته وفاعليته على مرمى الخصوم، حتى سجل بقميص العالمي 49 هدفًا في مختلف البطولات.

    وقد توج صاحب الـ47 عامًا بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد خلال مسيرته مع النصر، قبل أن تعصف به الإصابات المتكررة.

    ورغم مرور سنوات على رحيله عن النصر إلا أنه يؤكد أنه لم يحصل على مستحقاته المالية بشكل كامل، والتي تقدر بحوالي 2 مليون ريال سعودي.

    فيما يخرج مسؤولو النصر على مر السنوات، لنفي وجود مستحقات مالية ليزيد داخل النادي، ما يزيد الموقف تعقيدًا، خاصةً وأن اللاعب السابق ظهر في فيديو مؤخرًا للحديث عن تلك القضية، لكن يبدو أنه تورط من ورائه.

    الجديد في هذا الشأن كشفه المحامي النصراوي عايد الرشيدي، مؤكدًا أن اثنين من الإعلاميين – لم يذكر أسمائهما – ورطوا علي يزيد في ظهوره الأخير للحديث عن القضية، من أجل تحقيق مصالح شخصية.

    ويزعم الرشيدي أن الثنائي الإعلامي خدع نجم النصر السابق بأن ظهوره في فيديو سيساهم في حل قضيته مع النصر ومن ثم سيحصل على حقوقه، لكن هدفهما كان تحقيق بعض المصالح الشخصية، دون مراعاة لظروفه.

    وكتب عايد الرشيدي تحديدًا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ونحن مقبلين على شهر الخير كلمة حق في قضية علي يزيد، للأسف تم خداع علي يزيد من قبل (إعلاميين اثنين) أوهماه بأن هناك طلبًا من شخصية لنشر فيديو وأن حقوقه ستصل إليه بعد ذلك، وبحسن نية قام بنشر الفيديو".

    وأضاف: "الجماهير عندما استمعت للمقطع ظنت أن الأمور في طريقها للحل وأن اللاعب سيحصل على حقوقه، لكن الحقيقة أنه لم يطلب منهم أي شخصية نشر أي فيديو .. ما حدث كان اجتهادًا ممن أرادوا الظهور بمظهر الأبطال وحل القضية وأنهم حلوا القضية معتقدين أن الفيديو يدين علي يزيد".

    الرشيدي تابع: "مع الأسف هذا التصرف لا يليق، فهذا الفعل من أجل التقرب ممن أرسلوهم دون مراعاة لظروف اللاعب وإحراجه أمام الجماهير".

  • كراهية الهلال وعشق جماهير النصر لجيسوس

    في عالم كرة القدم، الخيط الفاصل بين الكراهية والتبجيل رفيع جدًا؛ لكن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس نجح في السير فوق هذا الخيط، ببراعة لم يسبقه إليها أحد.

    البرتغالي العجوز لم يكن يومًا مجرد مدرب لغريم تقليدي، وهو عملاق الرياض الهلال؛ بل "بعبع" يخشاه النصراويون، ويصبون عليه جام غضبهم.

    وأشرف جيسوس على تدريب الهلال، في ولايتين سابقتين؛ وذلك من يوليو 2018 إلى يناير 2019، ثم من صيف 2023 إلى مايو 2025.

    وخلال هاتين الولايتين؛ كان لجيسوس الكثير من التصريحات التي استصغر فيها النصر، مع كثير من التصرفات المثيرة للجدل ضد لاعبي العالمي وأجهزته الفنية والإدارية.

    لكن بعد ذلك حدث ما لم يكن في الحسبان أبدًا؛ جيسوس أصبح مدربًا للفريق النصراوي، بل و"معشوقًا" لكل من ينتمي لهذا الكيان الرياضي الكبير.

    مظاهر عشق النصراويين لهذا المدير الفني البرتغالي؛ يُمكن رصدها في هذا المقال بشكل تفصيلي

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 7 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد والفتح، في الجولتين 21 و22.

    أيضًا.. فاز النصر في 6 مباريات من أصل 6 بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري أبطال آسيا 2
النصر crest
النصر
النصر
أركاداج crest
أركاداج
أركاداج
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الحزم crest
الحزم
الحزم
0