أخبار النصر اليوم | تفاصيل العرض الجديد لنجم الهلال .. ومارسيلو بروزوفيتش يثير الجدل بسبب "سيجارة"

صراع ميسي يدفعه للاستمرار .. مهاجم ريال مدريد السابق: عند هذا الأمر فقط سيقرر رونالدو الاعتزال!

في ظل الصراع الأبدي بين اثنين من كبار أساطير كرة القدم، لا يزال ليونيل ميسي، يصبح كريستيانو رونالدو، بخطوة، ولعلّه الأمر الذي يجعل "الدون"، غير مستعد لقول كلمته الأخيرة في الملاعب، كونه لا تزال لديه أهداف يسعى لتحقيقها.

مع تبقي شهور قليلة على انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قد نشهد المزيد من المفاجآت، في الفترة المتبقية من الموسم الرياضي 2025-2026، قبل الرقصة الأخيرة في المونديال.

هذا الأمر أكده ألفارو نيجريدو، مهاجم ريال مدريد السابق، والذي أكد أن كريستيانو رونالدو، يريد أن يكون "رقم 1" عندما يحين موعد اعتزاله.

ما بين الحقيقة والذكاء اصطناعي .. صورة كريستيانو رونالدو مع أبطال فيلم "Fast & Furious" تُثير الجدل!

شارك الممثل تايريس جيبسون يوم الخميس صورة لأيقونة كرة القدم كريستيانو رونالدو وهو يقف مع طاقم الجزء الحادي عشر من سلسلة أفلام Fast and Furious لفين ديزل على موقع تصوير الفيلم. وقد أدى ذلك إلى إثارة جولة أخرى من التكهنات حول احتمال ظهور الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية على الشاشة، في الوقت الذي يستعد فيه لحياة ما بعد كرة القدم.

وسط غموض بشأن مستقبله .. مارسيلو بروزوفيتش يُثير الجدل بسبب "سيجارة إلكترونية" ومشروب "كحولي" في بث مباشر!

أثار النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط نادي النصر الجدل، بسبب ظهوره عبر بث مباشر، وسط غموض يحيط بمستقبله مع العالمي، في ظل اقترابه من الدخول في الفترة الحرة.

ويدخل بروزوفيتش "33 عامًا" الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة إلى العالمي، خلال شهر يناير المقبل.