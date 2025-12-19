Al-Gharafa v Al-Nassr - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | تفاصيل العرض الجديد لنجم الهلال .. ومارسيلو بروزوفيتش يثير الجدل بسبب "سيجارة"

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    النصر يقدّم عرضًا جديدًا إلى نجم الهلال

    فجّرت صحيفة "الجزيرة" مفاجأة جديدة؛ بخصوص عبدالله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    الصحيفة أعلنت تقديم النصر عرضًا جديدًا للحمدان، للحصول على توقيعه في شهر يناير القادم؛ عندما يدخل "الفترة الحرة" من عقده مع الهلال، بشكلٍ رسمي.

    وكشفت الصحيفة عن أن الإدارة النصراوية عرضت على المهاجم الشاب، عقدًا لمدة 3 سنوات؛ وبمقابل مالي يصل إلى 54 مليون ريال سعودي، أي 18 مليونًا في الموسم الرياضي الواحد.

    وهذا العرض النصراوي، يفوق ما قدّمه الهلال إلى عبدالله الحمدان؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول، لسنواتٍ أخرى.

    وحسب نفس الصحيفة.. توقف عرض الهلال المقدم إلى الحمدان، عند 12 مليون ريال سعودي، في الموسم الرياضي الواحد.

  • رجل أعمال كبير يخطط للاستحواذ على النصر

    أعلن الناقد الرياضي علي المرشود، اهتمام رجل أعمال كبير؛ بـ"الاستثمار" في نادي النصر، خلال الفترة القادمة.

    وقال المرشود في تصريحات مع برنامج "في 90": "النصر أصبح مثيرًا للاهتمام؛ حيث أن تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفوفه، يجعل أي مستثمر يرغب في الاستحواذ على النادي".

    وأشار الناقد الرياضي إلى أن المعلومة التي وصلت إليه؛ هي أن رجل الأعمال سالف الذكر، يريد بالفعل استغلال العلامة التجارية للنصر - في ظل تواجد رونالدو -، من أجل إتمام صفقة الاستحواذ على النادي رسميًا.

    مستجدات النصر.. بين صورة رونالدو المثيرة وتصرفات بروزوفيتش

    صراع ميسي يدفعه للاستمرار .. مهاجم ريال مدريد السابق: عند هذا الأمر فقط سيقرر رونالدو الاعتزال!

    في ظل الصراع الأبدي بين اثنين من كبار أساطير كرة القدم، لا يزال ليونيل ميسي، يصبح كريستيانو رونالدو، بخطوة، ولعلّه الأمر الذي يجعل "الدون"، غير مستعد لقول كلمته الأخيرة في الملاعب، كونه لا تزال لديه أهداف يسعى لتحقيقها.

    مع تبقي شهور قليلة على انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قد نشهد المزيد من المفاجآت، في الفترة المتبقية من الموسم الرياضي 2025-2026، قبل الرقصة الأخيرة في المونديال.

    هذا الأمر أكده ألفارو نيجريدو، مهاجم ريال مدريد السابق، والذي أكد أن كريستيانو رونالدو، يريد أن يكون "رقم 1" عندما يحين موعد اعتزاله.

    ما بين الحقيقة والذكاء اصطناعي .. صورة كريستيانو رونالدو مع أبطال فيلم "Fast & Furious" تُثير الجدل!

    شارك الممثل تايريس جيبسون يوم الخميس صورة لأيقونة كرة القدم كريستيانو رونالدو وهو يقف مع طاقم الجزء الحادي عشر من سلسلة أفلام Fast and Furious لفين ديزل على موقع تصوير الفيلم. وقد أدى ذلك إلى إثارة جولة أخرى من التكهنات حول احتمال ظهور الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية على الشاشة، في الوقت الذي يستعد فيه لحياة ما بعد كرة القدم.

    وسط غموض بشأن مستقبله .. مارسيلو بروزوفيتش يُثير الجدل بسبب "سيجارة إلكترونية" ومشروب "كحولي" في بث مباشر!

    أثار النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط نادي النصر الجدل، بسبب ظهوره عبر بث مباشر، وسط غموض يحيط بمستقبله مع العالمي، في ظل اقترابه من الدخول في الفترة الحرة.

    ويدخل بروزوفيتش "33 عامًا" الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة إلى العالمي، خلال شهر يناير المقبل.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

