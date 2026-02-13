Goal.com
مباشر
Cristiano Ronaldo Al Nassr Fernando HierroGetty Image/ Goal AR
علي سمير

أخبار النصر اليوم | هييرو يكشف كواليس جديدة عن رحيل تاليسكا وحسم موقف رونالدو من مواجهة الفتح

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة الموافق الـ13 من فبراير 2026.

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • هييرو يدافع عن رونالدو

    فيديو | "كريستيانو يجب الاستماع له" .. هييرو : الفوضى الإدارية أفسدت مهمتي مع النصر ورونالدو لم يتدخل سوى في هذه الأمور!

    بين مؤيد ومعارض، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الساعة في دوري روشن السعودي، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

    مهاجم النصر أبدى اعتراضه على سياسة الانتقالات بالنادي، والصفقات القوية التي أبرمها الهلال مقارنة مع باقي المنافسين، خاصة الانتقال المثير للجدل لكريم بنزيما من الاتحاد إلى الزعيم.

    البعض هاجم رونالدو بسبب إضرابه عن اللعب مع النصر، وغيابه لـ3 مباريات اعتراضًا على ما حدث في السوق، والبعض الآخر حاول الدفاع عنه، ومنهم فيرنادو هييرو المدير الرياضي السابق للعالمي.

    مدافع ريال مدريد السابق قال عبر برنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية:"رونالدو يحب الفوز دائمًا ولديه عقلية الانتصار، يريد أن يسير كل شيء في السياق الصحيح، وهذا ما حاولت فعله بنفسي خلال تجربتي مع الريان القطري".

    وأضاف:"كنت أتحدث كقائد للمجموعة، وأحاول التدخل بشكل إيجابي، أندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، لديها بعض اللاعبين الذين يخرجون للدفاع عن ناديهم ودعمه وهذا أمر طبيعي".

    وتابع:"رونالدو أسطورة يجب الاستماع له عندما يتحدث، لأنه يعطيك 100% والجميع يراه كقدوة ومثل للجميع، واعتاد على بذل الكثير من الجهد البدني والعقلي من أجل الفريق".

    وعن عمله معه في النصر:"اعتاد الحديث عن مصلحة اللاعبين وماذا يحتاج النادي، سواء ملاعب أو صالة ألعاب رياضية، وتوفير أفضل بيئة ذهنية ونفسية للفريق".

    • إعلان

  • أسباب رحيل لابورت عن النصر

    كشف عنها للمرة الأولى .. لابورت يوضح الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن النصر

    تحدث أيمريك لابورت بصراحة عن كواليس انتقاله الصيفي وأكد، لأول مرة، وجود اتصالات مع نادي أولمبيك مرسيليا.

    أكد المدافع الدولي الإسباني أيمريك لابورت صحة المعلومات التي تفيد بأن نادي مارسيليا أبدى اهتمامًا حقيقيًا به قبل أن يقرر في النهاية العودة إلى نادي أتلتيك بلباو، كما كشف كواليس رحيله عن النصر والأسباب وراء القرار.

    على الرغم من وجود فكرة الانضمام إلى مارسيليا، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا فضل العودة "إلى جذوره" ليكون أقرب إلى عائلته، منهياً بذلك حالة الترقب التي استمرت طوال الصيف بسبب القيود الأولية التي فرضتها الفيفا على سوق الباسك.

    استغل أيمريك لابورت هذه المقابلة أيضًا للكشف عن فترة انتقاله إلى النصر، واعترف بأنه لم يشعر أبدًا بالرضا التام في السعودية، موضحًا أنه شعر منذ عامه الأول أن هذا التحدي لا يتوافق مع توقعاته المهنية والشخصية. على الرغم من طلبات الصبر من قادته السعوديين، دفعته مشاكل الإدارة الداخلية وحاجته الشديدة إلى الاستقرار العائلي إلى عدم الوفاء بعامه الثالث من العقد للالتزام مرة أخرى مع النادي الذي دربه.

  • عودة رونالدو إلى المشاركة من جديد

    هل انتهى الإضراب تمامًا؟ قرار نهائي من جيسوس يحسم مشاركة رونالدو أمام الفتح!

    قام جورج جيسوس مدرب فريق النصر السعودي، بحسم موقفه من مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة فريقه القادمة أمام الفتح.

    النصر يحل ضيفًا على الفتح غدًا، السبت، في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، وهي مواجهة مؤثرة للغاية في سباق الفوز بالمسابقة.

    رونالدو تغيب عن مباريات النصر الأخيرة ضد كل من الاتحاد والرياض، وكذلك أمام أراكاداغ في دوري أبطال آسيا 2، ويبدو أنه سيعود أخيرًا لصفوف الفريق.

    صحيفة "اليوم"السعودية، قالت وفقًا لأحد مصادرها:"جيسوس سيعيد رونالدو إلى النصر من جديد، سيلعب بالتشكيل الأساسي أمام الفتح، في المباراة التي ستجمع بينهما في دوري روشن السعودي".

    وأضاف:"هذا القرار يأتي بعد تأكد جاهزية رونالدو وانتظامه في التدريبات بشكل طبيعي، مما يجعله في حالة تؤهله للعب ضد الفتح".

    وتأتي هذه الأنباء بمثابة الدفعة القوية للنصر خلال هذه الفترة الحرجة من الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على لقب دوري روشن مع الهلال والأهلي وكذلك القادسية.

  • تفاصيل جلسة جيسوس مع العقيدي

    الرحيل عن النصر يبدو قريبًا .. كواليس اجتماع جورج جيسوس بنواف العقيدي بعد تهميشه الأخير

    عقد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، اجتماعًا مع حارس مرماه السعودي نواف العقيدي، على إثر تهميشه في المباريات الأخيرة، وتعرضه لحملة تشكيك كبيرة من قبل بعض الإعلاميين ومحاولات دفاع يائسة من الجماهير.

    صاحب الـ25 عامًا بدأ الموسم الجاري حاميًا لعرين النصر، مشاركًا في 11 مباراة بدوري روشن السعودي 2025-2026، استقبل خلالها 12 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من ثلاثة لقاءات.

    لكن تدهورت أوضاعه في الجولة الـ14 خلال مواجهة القادسية، حيث ارتكب خطأً فادحًا، تسبب في هزيمة العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد.

    وساء الوضع أكثر في ديربي الرياض أمام النصر في الجولة الـ15، حيث طُرد بكارت أحمر مباشر في الدقيقة 60، ما مهد طريق فوز العالمي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

    ومن وقتها لم يظهر العقيدي في مباريات النصر بمختلف البطولات، حتى مع توقع ظهوره أول أمس الأربعاء، خلال مواجهة أركاداج التركمانستاني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، فاجأ جورج جيسوس الجماهير باستمرار الاعتماد على بينتو.

    الجديد في هذا الشأن كشفته صحيفة "الرياضية"، مؤكدة عقد المدرب البرتغالي اجتماع مع الحارس السعودي، شدد خلاله الأول على أهمية الثاني في الفريق الأول لكرة القدم بالنصر.

    ورغم ذلك، أوضح جيسوس للعقيدي أن مشاركته خلال الفترة المقبلة بالمباريات متوقفة على رؤيته الفنية، وبما يراه مناسبًا للمباريات، دون تحديد مباراة معينة أو بطولة سيشارك فيها الحارس.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.

    أيضًا.. فاز النصر في 7 مباريات من أصل 7 بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
الفتح crest
الفتح
الفتح
النصر crest
النصر
النصر
0