أخبار النصر اليوم | جيسوس يستبعد لاعبين من مواجهة الفتح .. وعودة العقيدي ورونالدو

أعلن "فابريزيو رومانو" عن إنهاء النجم كريستيانو رونالدو إضرابه عن عدم المشاركة في مباريات النصر وسفره مع بعثة الفريق لمواجهة الفتح مساء السبت لحساب دوري روشن، كما ظهر البرتغالي في الصور المنشورة على حسابات النادي لسفر الفريق لخوض اللقاء مساء الجمعة.

وقام جورج جيسوس مدرب فريق النصر السعودي، بحسم موقفه من مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة فريقه القادمة أمام الفتح.

رونالدو تغيب عن مباريات النصر الأخيرة ضد كل من الاتحاد والرياض، وكذلك أمام أراكاداغ في دوري أبطال آسيا 2.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة الدفعة القوية للنصر خلال هذه الفترة الحرجة من الموسم، في ظل اشتعال المنافسة على لقب دوري روشن مع الهلال والأهلي وكذلك القادسية.