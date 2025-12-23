أخبار النصر اليوم | جيسوس يحسم مصير بينتو بعد عرض من دوري روشن، وبند يُتيح استعادة عبد العزيز العليوة

كشفت مصادر صحفية متعددة عن وجود بند في عقد انتقال عبد العزيز العليوة من النصر إلى الخلود يُتيح للنادي العاصمي استعادة اللاعب حال أراد ذلك.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن عقد الانتقال يتضمن بندًا يُجبر الخلود على إبلاغ النصر بأي عروض قادمة للاعب الشاب ومنح النادي فرصة أسبوع لاتخاذ قرار حول استعادة لاعبه أو منح الخلود الفرصة لبيع عقده.

وأفادت الصحيفة أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الخلود عروضًا رسمية لضم العليوة عقب تألقه الملفت في كأس الخليج تحت 23 عامًا، فإن عقده مع النادي يتضمن شرطًا جزائيًا يُتيح لأي نادٍ آخر دفع قيمته والتوقيع مع اللاعب دون العودة للنادي.

العليوة كان قد قاد منتخب السعودية تحت 23 عامًا للفوز بكأس الخليج لنفس الفئة العمرية، والتي أقيمت هذا الشهر في قطر تزامنًا مع إقامة كأس العرب، وقد حصل النجم السعودي على جائزة أفضل لاعب في البطولة.