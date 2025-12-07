أخبار النصر اليوم | 5 لاعبين يغيبون عن معسكر أبو ظبي، ومحادثة هاتفية جديدة بين رونالدو وترمب

اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارًا خاصًا بشأن المهاجم السنغالي ساديو ماني.

فريق النصر اختتم تدريباته في الرياض اليوم الأحد وغادر إلى أبو ظبي حيث سيُقيم مسكرًا إعداديًا هناك لعدة أيام استغلالًا لفترة توقف النشاط المحلي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

المدرب المخضرم استبعد ماني من رحلة أبو ظبي لمنحه الفرصة للراحة قبل الانضمام إلى معسكر منتخب السنغال استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

معسكر النصر في أبو ظبي يُختتم بمواجهة فريق الوحدة الإماراتي يوم 10 ديسمبر، على أن يعود اللاعبون والجهاز الفني إلى الرياض يوم 11 من نفس الشهر لاستكمال التدريبات في مقر النادي استعدادًا لاستئناف النشاط في الـ19 من ديسمبر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد حدد يوم 15 ديسمبر كموعد أقصى للأندية لإرسال لاعبيها إلى منتخبات بلادهم المشاركة في كأس أمم إفريقيا.