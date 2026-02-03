ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير 2026؛ وما يدور داخل أسوار "العالمي" من كواليس غضب الأسطورة رونالدو، الصفقات الجديدة، والاستعداد للكلاسيكو.
أخبار النصر اليوم | "تمرد" رونالدو يهدد كلاسيكو الاتحاد .. وصفقة مجانية وسط غليان الجماهير!
أزمة "الدون".. هل يغيب رونالدو عن كلاسيكو الاتحاد؟
تعيش جماهير النصر حالة من القلق بعد تأكيدات إعلامية وصحفية برفض الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو المشاركة في المباريات، احتجاجاً على ضعف الميركاتو الشتوي مقارنة بالغريم الهلال.
وأكد الإعلامي تركي العجمة عبر برنامج "كورة"، أن رونالدو رفض خوض مباراة الرياض السابقة، ولا ينوي لعب "الكلاسيكو" المنتظر أمام الاتحاد يوم الجمعة المقبل، ما لم تتحرك الإدارة لإقناعه، مشيراً إلى أن الصحف البرتغالية مثل "أبولا" بدأت تتحدث عن أن "الكرة السعودية في خطر" بسبب ما يراه الدون ظلماً في الدعم.
رسمياً.. "العالمي" يضم عبد الله الحمدان مجاناً
أعلنت نادي النصر رسمياً التوقيع مع لاعب المنتخب السعودي عبد الله الحمدان في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط الهجوم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاقد فيه النادي أيضاً مع الموهبة العراقية حيدر عبد الكريم.
شراحيلي يدافع عن الوليد بن طلال: "أهدانا 20 سيارة!"
في خضم الجدل حول تباين الدعم المالي، خرج شايع شراحيلي، لاعب النصر السابق، مدافعاً عن الأمير الوليد بن طلال عبر قناة "ثمانية".
وقال شراحيلي: "الوليد لا يدعم الهلال فقط، بل يدعم الجميع.. والدي يمتلك سيارة هدية منه، وعندما حقق الدوري مع النصر قدم 20 سيارة كهدية لجميع اللاعبين".
عبده عطيف: النصر "الواقعي" استفاد من تعثر الهلال
فنياً، أشاد المحلل عبده عطيف بفوز النصر على الرياض رغم الغيابات المؤثرة، مؤكداً لبرنامج "في المرمى" أن العالمي حقق ما عجز عنه الهلال الذي تعثر أمام نفس الفريق قبل جولتين.
وأشار عطيف إلى أن تعادل الهلال الأخير مع الأهلي أحيا آمال النصر في صراع الصدارة، حيث كان فوز الزعيم سيعقد مهمة المطاردة كثيراً.
فرمان إداري صارم: "الصمت" يخيم على النصر وجيسوس يغيب!
في تطور مفاجئ يعكس حالة التوتر، اعتذر البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الفريق، عن حضور المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الرياض.
وكشفت مصادر "الميدان الرياضي" أن الغياب جاء بقرار "فوقي" من إدارة النادي، التي منعت المدرب واللاعبين نهائياً من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.
فنيًا، نجا النصر من فخ الرياض بفوز ثمين (1-0)، يدين فيه بالفضل للأسد السنغالي ساديو ماني الذي سجل الهدف الوحيد مستغلاً تمريرة ساحرة من جواو فيليكس.
وسط غضبه.. بند مفاجئ في عقد كريستيانو رونالدو يمنحه "حق الرحيل" عن النصر
فجّر الصحفي الرياضي بيدرو سوزا، المدير التنفيذي لقناة "كوريو دا مانها" - التابعة لصحيفة (ريكورد) البرتغالية -، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم.
بيدرو أعلن مساء اليوم الإثنين، وجود بند في عقد رونالدو؛ يمنحه حق الرحيل عن نادي النصر، في صيف عام 2026.
وجدد رونالدو عقده مع الفريق النصراوي، والذي كان من المقرر أن ينتهي صيف 2025؛ لمدة موسمين إضافيين، حتى 30 يونيو 2027.
إلا أنه وحسب سوزا؛ فإن الأسطورة البرتغالية لديه حرية عدم إكمال هذا العقد، والرحيل بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026:
يعيش "العالمي" موسماً درامياً بامتياز، يجمع بين النتائج القوية في البدايات والأزمات الإدارية الحالية. الفريق يقاتل بشراسة لإنقاذ موسمه بلقب، مستغلاً تعثرات المنافسين لتقليص الفارق.
أولاً: دوري روشن السعودي
رغم البداية النارية بـ 10 انتصارات متتالية، مر الفريق بفترة فراغ شهدت خسارة 11 نقطة (3 هزائم وتعادل مع الاتفاق)، مما أهدا الصدارة للهلال.
الوضع الحالي: عاد الفريق لسكة الانتصارات (آخرها ضد الرياض)، مستمراً في الضغط على المتصدر ومتمسكاً بالوصافة، بانتظار هدية أخرى من المنافسين أو حسم المواجهات المباشرة.
ثانياً: الاستحقاق القاري (حلم الآسيوية)
على الصعيد الآسيوي، يسير الفريق بخطى ثابتة، حيث نجح في حجز مقعده في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2 ويستعد لقص شريط الأدوار الإقصائية بمواجهة خارج الديار.
مباريات النصر القادمة
ينتظر كتيبة جيسوس جدول ناري في شهر فبراير، حيث يخوض الفريق 3 مباريات مصيرية في 3 مدن مختلفة خلال 8 أيام فقط!
كلاسيكو تكسير العظام (دوري روشن)
الخصم: الاتحاد.
الموعد: الجمعة 6 فبراير.
الأهمية: قمة الموسم التي قد تحدد ملامح المنافسة على اللقب، وسط ترقب لمشاركة رونالدو.
المهمة الآسيوية: ذهاب دور الـ 16 (خارج الديار)
الخصم: أركاداج من تركمانستان.
البطولة: دوري أبطال آسيا 2 - دور الـ 16.
الموعد: الأربعاء 11 فبراير.
مواجهة الفتح (دوري روشن)
الخصم: الفتح.
الموعد: السبت 14 فبراير.
التحدي: مباراة تأتي بعد رحلة سفر آسيوية شاقة، وتتطلب تدوير اللاعبين لتجنب الإرهاق قبل جولة الإياب.