أخبار الأهلي اليوم | غياب رباعي أمام شباب الأهلي .. وإنزو ميلوت يعترف بـ"حماقته"

تحدث إنزو ميلوت؛ محترف الأهلي، عن رأيه في دوري روشن السعودي وأكثر المباريات التي يتذكرها مع الراقي، في حوار مع المركز الإعلامي لناديه.

وقال ميلوت عند سؤاله عن مباراة يتمنى تكرارها: "مواجهة الديربي أمام الاتحاد، ونهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، كان مباراة كبيرة".

بشأن هدف لا يُنسى له مع الأهلي: "الهدفان اللذان سجلتهما في النخبة الآسيوية، لأنهما جاءا بعد تأخر في النتيجة 0-2، ثم أدركت التعادل 2-2 وانتصرنا في النهاية".

رأيه في دوري روشن: "المنافسة في دوري روشن صعبة، لأن الدوري يتطور بشكل كبير وبطريقة جيدة جدًا، لكن الناس لا يدركون دائمًا مدى صعوبة اللعب هنا في السعودية، إلا أنني أصبحت لدي خبرة كوني ألعب هنا، الدوري السعودي جيد جدًا حقًا".

وعن سبب حصوله على الكثير من الكروت الصفراء، أوضح: "أنا شخص عاطفي، عندما ألعب أقدم بنسبة 100% بل 120%، أقدم كل ما لدي في الملعب، وأحيانًا أتكلم كثيرًا، أحيانًا أصرف بحماقة، لذا أرى أنني يجب أن أتحكم في نفسي أكثر".

ميلوت اختتم حديثه بالجمهور: "لم أكن أتوقع هذا من الجمهور هنا سواء في الأهلي أو في الدوري السعودي بشكل عام، لأنه عندما كنا نلعب في أوروبا، الجميع يعرف كيف تكون الجماهير هناك، إلا أن الجمهور في السعودية فاجأني، وجودهم يشعرني بالفرحة، فمن الرائع أن تلعب بوجود جماهير، هم يدفعوننا للأمام بكل مباراة".