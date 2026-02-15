أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | غياب رباعي أمام شباب الأهلي .. وإنزو ميلوت يعترف بـ"حماقته"
غياب رباعي الأهلي أمام شباب الأهلي
تأكد غياب الرباعي التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجر إيبانيز والسنغالي إدوارد ميندي والإيفواري فرانك كيسييه، عن قائمة الأهلي التي ستواجه شباب الأهلي الإماراتي، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويأتي غياب ديميرال نظير عدم اكتمال جاهزيته، بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا، أبعدته عن عدد من المباريات.
أما الثلاثي إيبانيز وميندي وكيسييه فقد غاب عن المران الأخير، بهدف إراحته، كون المباراة تحصيل حاصل، وقد حسم الأهلي بالفعل تأهله لدور الـ16.
- Getty Images Sport
مؤتمر يايسله
عقد الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وقال يايسله: "في الغد سيحصل بعض البدلاء على فرصة للمشاركة، بهدف إراحة الأساسيين وتجديد طاقتهم، كما أن جاهزية الجميع ضرورية في رحلة الفريق للمنافسة على البطولات".
وأضاف: "صحيح أننا ضمنا التأهل لدور الـ16، لكننا نهدف لاحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب، لذا مواجهة شباب الأهلي مهمة جدًا".
إنزو ميلوت: حماقتي تورطني
تحدث إنزو ميلوت؛ محترف الأهلي، عن رأيه في دوري روشن السعودي وأكثر المباريات التي يتذكرها مع الراقي، في حوار مع المركز الإعلامي لناديه.
وقال ميلوت عند سؤاله عن مباراة يتمنى تكرارها: "مواجهة الديربي أمام الاتحاد، ونهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، كان مباراة كبيرة".
بشأن هدف لا يُنسى له مع الأهلي: "الهدفان اللذان سجلتهما في النخبة الآسيوية، لأنهما جاءا بعد تأخر في النتيجة 0-2، ثم أدركت التعادل 2-2 وانتصرنا في النهاية".
رأيه في دوري روشن: "المنافسة في دوري روشن صعبة، لأن الدوري يتطور بشكل كبير وبطريقة جيدة جدًا، لكن الناس لا يدركون دائمًا مدى صعوبة اللعب هنا في السعودية، إلا أنني أصبحت لدي خبرة كوني ألعب هنا، الدوري السعودي جيد جدًا حقًا".
وعن سبب حصوله على الكثير من الكروت الصفراء، أوضح: "أنا شخص عاطفي، عندما ألعب أقدم بنسبة 100% بل 120%، أقدم كل ما لدي في الملعب، وأحيانًا أتكلم كثيرًا، أحيانًا أصرف بحماقة، لذا أرى أنني يجب أن أتحكم في نفسي أكثر".
ميلوت اختتم حديثه بالجمهور: "لم أكن أتوقع هذا من الجمهور هنا سواء في الأهلي أو في الدوري السعودي بشكل عام، لأنه عندما كنا نلعب في أوروبا، الجميع يعرف كيف تكون الجماهير هناك، إلا أن الجمهور في السعودية فاجأني، وجودهم يشعرني بالفرحة، فمن الرائع أن تلعب بوجود جماهير، هم يدفعوننا للأمام بكل مباراة".
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي؟ وكيف تشاهدها؟
يستضيف الأهلي السعودي نظيره شباب آهلي دبي على استاد الإنماء، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويدخل الأهلي اللقاء بهدف حجز المركز الثاني بعد حسم تأهله إلى دور الـ 16 وحجز الهلال للصدارة في دور المجموعات، بينما يرغب شباب الأهلي في حسم تأهله رسميًا خاصة وأنّه يحتل المركز السادس ولديه فرصة للتأهل.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟ (طالع التفاصيل)
مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي، بعد بداية متذبذبة، صار الأهلي منافسًا شرسًا على الصدارة، حيث فاز في 15 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة وحيدة في 21 لقاء.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي؛ ليسقطوا في فخ التعادل السلبي أمام الوحدة الإماراتي، بعد ذلك.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".