أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة في مستقبل كيسييه .. عملية جراحية تبعد لاعب الراقي ومنافسة على جائزة عالمية
أحدهم سيجدد ثم يرحل .. الأهلي يواصل مشواره لحسم مستقبل نجومه الأجانب!
يسعى النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، لحسم ملف تجديد عدد من لاعبيه، وذلك قبل دخولهم في الفترة الحرة خلال شهر يناير المقبل، والتي ستفتح لهم الطريق للتوقيع مجانًا لأي فريق آخر.
ويسعى الأهلي للحفاظ على استقراره الفني، عن طريق الإبقاء على نجومه الذين ستنتهي عقودهم خلال نهاية الموسم الجاري.
أكد الإعلامي مشعل العتيبي، عبر برنامج "دورينا غير" على أن الأهلي يقترب كثيرًا من التجديد مع التركي ميريح ديميرال مدافع الفريق، وأيضًا الحارس السنغالي إدوارد ميندي.
وأشار العتيبي خلال تصريحاته إلى أن المفاوضات مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط الفريق، لم يتم فتحها حتى الآن. (طالع التفاصيل)
صراع الهلال "الخفيّ" وضحية السوشيال ميديا .. أزمات الكبار "خارج الملعب" تمنح أندية الوسط فرصة ذهبية!
موسم كروي جديد بدأ ساخنًا، ليس على أرض الملعب فقط، بل خارجه؛ مناوشات بين الكبار، وأزمات تطارد الإدارات واللاعبين، والتي من شأنها أن تؤثر على أجواء الفرق، أضف عليها فترات التوقف الدولي "المتعددة"، وبطولات المنتخبات التي تقام خلال الموسم، مثل كأس العرب وأمم إفريقيا.
كل هذه الأمور من شأنها أن تبعثر أوراق الدوري السعودي، فبات من الصعب أن تتوقع هوية البطل، وإن حافظ النصر على العلامة الكاملة في أولى ثماني جولات، وهو - ذاته - الذي ودّع كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما تجد الهلال صاحب البداية المتعثرة التي استعاد الطريق مؤخرًا، والأهلي، الذي حقق 4 تعادلات، ثم الاتحاد، حامل اللقب، الذي خسر أمام النصر والهلال والأهلي في الدور الأول.
ولكن، يمكن القول إن النتائج الدراماتيكية ليست فقط عنوان الثماني جولات، في الدوري، بل إن "الأزمات الخارجية" طاردت جميع الفرق، الأمر الذي يجعلنا نتوقع بأن الأندية - خارج الأربعة الكبار - تدخل إطار المنافسة، سواءً في الدوري أو الكأس، هذا الموسم.
دعونا نستعرض نستعرض أبرز الأزمات الخارجية التي طاردت كبار دوري روشن السعودي، منذ انطلاق موسم 2025-2026. (طالع التفاصيل)
توني يضحي براتب الأهلي من أجل كأس العالم
أبدى إيفان توني لاعب الأهلي السعودي، استعداده للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي.
موقع "تيم توك" قال إن اللاعب لا يمانع تخفيض راتبه بشكل كبير من أجل الانضمام إلى توتنهام أو إيفرتون في الميركاتو الشتوي.
توني يتقاضى حاليًا 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا مع الأهلي، ولكنه يرحب بتقاضي أقل من ذلك لدخول قائمة المدرب توماس توخيل لكأس العالم 2026، ويؤمن بأن فرصه ستزداد لو عاد إلى البريميرليج.
غياب ثنائي الأهلي عن مواجهة القادسية
أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ثنائي الأهلي ياسين الزبيدي، وريان حامد، لن يتمكنا من المشاركة مع فريقهما في المواجهة المرتقبة، أمام القادسية، بدوري روشن السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزبيدي، يواصل برنامجه العلاجي في عيادة النادي بعدما أجرى عملية جراحية لتنظيف الركبة، يغيب على إثرها لمدة لن تقل عن أسبوعين، بينما يستمر حامد في برنامجه التأهيلي بالعيادة.
خمسة لاعبين من الأهلي في قائمة الأخضر لكأس العرب
قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الاستعانة بخدمات خمسة لاعبين من صفوف الأهلي، للمشاركة مع الأخضر في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الأول وحتى 18 من ديسمبر المقبل.
خماسي الراقي المشارك في البطولة العربية هم: عبد الرحمن الصانبي، محمد بكر، علي مجرشي، فراس البريكان، بالإضافة إلى صالح أبو الشامات.
الأهلي ينافس على جائزة عالمية
نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة كشف فيها عن دخول الراقي، في ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل نادٍ في العالم والمقدمة من "جلوب سوكر"، في منافسة شرسة مع 15 ناديًا.
الأهلي ينافس كل من برشلونة، بايرن ميونخ، تشيلسي، كريستال بالاس، فلامنجو، إنتر، ليفربول، نابولي، نيوكاسل، بالميراس، باريس سان جيرمان، آيندهوفن، بيراميدز، سبورتنج لشبونة، توتنهام.
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في أربع، خلال أول 8 جولات.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".