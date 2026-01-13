Matthias Jaissle Ahli Riyad Mahrez GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز يرفض طلب ماتياس يايسله .. صفقة محلية على الأبواب وتصعيد أحداث مباراة الأخدود

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    رياض محرز يرفض طلب ماتياس يايسله

    رفض الساحر الجزائري رياض محرز، جناح عملاق جدة النادي الأهلي، طلبًا من الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل مواجهة التعاون المرتقبة، مساء غدٍ الأربعاء.

    الأهلي يستضيف التعاون مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" مساء اليوم الثلاثاء، رفض محرز طلب يايسله، بأخذ قسط من الراحة بعد نهاية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا؛ على أن يعود إلى تدريبات الفريق الأهلاوي، عقب مباراة التعاون.

    الصحيفة كشفت عن أن محرز أصر على خوض تدريبات الأهلي، ودخول قائمة المواجهة ضد التعاون؛ بسبب أهمية هذه المباراة الكبيرة، في الحفاظ على أمل الصراع على لقب الدوري.

  • صفقة جديدة على أبواب النادي الأهلي

    بات النادي الأهلي على وشك التعاقد مع صفقة محلية جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

    وأعلن الصحفي الرياضي عبدالله أحمد، إجراء اللاعب مشعل المطيري، جناح فريق أبها الأول لكرة القدم؛ الفحوصات الطبية في مدينة جدة، تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي بشكلٍ رسمي.

    أحمد أشار إلى أن المطيري توصل لاتفاق مع الأهلي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، لمدة 3 سنوات قادمة؛ وذلك عقب دخوله "الفترة الحرة" مع أبها، في يناير الجاري.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن الإدارة الأهلاوية، تريد شراء الستة أشهر الأخيرة في عقد اللاعب؛ دون الانتظار إلى يونيو القادم، لضمه مجانًا.

    وحسب ما ذكره أحمد؛ فإن إدارة أبها تتمسك ببقاء المطيري لنهاية الموسم - حتى الآن -، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

    كواليس الأهلي .. رئيس تنفيذي جديد وتصعيد أحداث الأخدود

    من أزمة هتافات نيس إلى قلعة الكؤوس و"صعوبة إقالة ماتياس يايسله" .. مَن هو فابريس بوكيه رئيس الأهلي الجديد؟

    بعد أشهر من الحيرة في ملف خليفة رون جورلي في النادي الأهلي، أخيرًا استقرت شركة قلعة الكؤوس على الرئيس التنفيذي الجديد.. من إنجلترا "موطن المغادر" إلى فرنسا؛ حيث فابريس بوكيه.

    شركة الأهلي استقرت على المدرسة الفرنسية في الأخير، بعد مزاعم رفض أكثر من اسم محلي خلافة رون جورلي.

    أبرز من رفضوا هذا المنصب عادل عزت، فهد عيد وعبدالله بترجي؛ بحسب ما أكد الإعلامي الرياضي عمار باحكيم، من قبل.

    "احتسب هدفًا للهلال بنفس الطريقة" .. الأهلي يقرر التصعيد ضد خالد الطريس بعد أحداث مباراة الأخدود!

    قررت إدارة شركة النادي الأهلي، تصعيد أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الأخدود؛ والتي شهدت العديد من القرارات الجدلية، من قِبل الحكم خالد الطريس.

    هدف الأهلي والثلاثي الكبير! .. عقوبات رسمية قوية ضد لاعب الشباب في واقعة "البصق المشينة"

    حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، قراراتها في واقعة "البصق المشينة"، خلال مباراة نادي الشباب ضد التعاون.

    الشباب سقط (0-2) ضد فريق التعاون الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وفي نهاية هذه المباراة.. أشهر الحكم ماجد الشمراني "الطرد" للاعب عبدالله معتوق، جناح الليث الشبابي؛ والذي يحظى باهتمام من عملاق جدة الأهلي والثلاثي الكبير الآخر "الهلال، النصر والاتحاد"، حسب ما ذكرته صحيفة "الميدان الرياضي" سابقًا.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 8 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 13 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 25.

    - فوز: 17.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 60.

    - أهداف مستقبلة: 28.

