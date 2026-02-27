قام الخبير التحكيمي محمد فودة، بتحليل الحالات الجدلية التي شهدتها مباراة الأهلي والرياض، أمس، الخميس، في مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال فودة عبر برنامج "أكشن مع وليد" إن ماتيوس جونكالفيس لاعب الأهلي كان يجب أن يحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 39، وهو ما يتفق معه الحكم السابق سمير عثمان.

وأوضح أيضًا أن لقطة الدقيقة 45 لم تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، في المواجهة التي انتهت بفوز الراقي بهدف دون رد.