أخبار الأهلي اليوم | حكم مهدد بالقتل يقود مباراة الراقي ضد القادسية .. ويايسله يستبعد محترف الفريق!

أنهى فريق الأهلي الأول لكرة القدم مرانه الختامي، الخميس، استعدادًا لمواجهة القادسية مساء الجمعة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك وسط جاهزية كاملة لجميع محترفيه الأجانب.
ورغم اكتمال الصفوف، كشفت صحيفة "الرياضية" أن الألماني ماتياس يايسله يتجه لاستبعاد الظهير الأيسر البلجيكي ماتيو دامس من قائمة اللقاء، التزامًا بلوائح البطولة التي تسمح بقيد 10 لاعبين أجانب فقط في كل مباراة.
وخاض الأهلي تدريبه الأخير على ملعب النادي في جدة، حيث اكتفى الجهاز الفني بحصة خفيفة ركزت على الجوانب التكتيكية. ويعلن يايسله التشكيلة الأساسية وبقية الأسماء المختارة خلال الاجتماع الفني المقرر عصر الجمعة داخل أحد فنادق جدة، قبل نحو أربع ساعات من انطلاق المباراة عند الساعة 8:30 مساءً.
ومع توفر جميع الأجانب الـ11 في كامل الجاهزية، يميل المدرب الألماني للإبقاء على دامس خارج القائمة، مفضّلًا الاعتماد على بقية المحترفين.
وتأتي مواجهة الكأس بعد أسبوع واحد فقط من اللقاء الذي جمع الطرفين في دوري روشن السعودي، حين تفوّق الأهلي على القادسية بنتيجة 2-1 على ملعب «الإنماء» بجدة ضمن الجولة التاسعة.
وتضم قائمة يايسله الأجنبية كلًا من: السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، والمدافعين ميريح ديميرال وراجير إيبانيز، ولاعبي الوسط فرانك كيسيه وإنزو ميو، والجناحين رياض محرز وويندرسون جالينو، إضافة إلى المهاجم إيفان توني.
كما تشمل الأسماء تحت 21 عامًا كلًا من ماتيو دامس، والبرازيلي ماتيوس جونزالفيش، ولاعب الوسط الفرنسي فالنتين أتانجانا.