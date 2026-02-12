أخبار الأهلي اليوم | غياب ثلاثي الفريق أمام الشباب .. وبيئة قلعة الكؤوس "الأنسب" لنجم برشلونة

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
غياب ثلاثي الأهلي أمام الشباب
استبعد الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، ثلاثة لاعبين أجانب من قائمة فريقه التي ستواجه الشباب، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
البرازيليان ماتيوس جونسالفيش وريكاردو ماتياس يغيب بقرار فني من المدرب الألماني ماتياس يايسله.
أما المدافع التركي ميريح ديميرال فيغيب نظرًا لمعاناته المستمرة من الإصابة، التي كان قد تعرض لها أمام الخليج، في الجولة الـ17 من دوري روشن، والتي أقيمت في 20 من يناير الماضي، إذ غاب بعدها عن خمس مباريات.
صفقة ترانزيت: نجم برشلونة مُجبر على الرحيل!.. بيئة الأهلي "الأنسب" والنصر سيستقبله بـ"أذرع مفتوحة"
لم يعد صخب "ميركاتو" دوري روشن السعودي للمحترفين، يكتفي باستقطاب النجوم الذين اقتربت مسيرتهم من النهاية؛ وإنما باتت البوصلة تتجه نحو المواهب الشابة، أيضًا.
وفي قلب هذا المشهد؛ يبرز اسم النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، متوسط ميدان فريق برشلونة الأول لكرة القدم.
كاسادو يجد نفسه الآن أمام مفترق طرق حاسم، في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد قلة عدد الدقائق التي يتحصل عليها، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وحسب صحيفة "آس" الإسبانية؛ فإن اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، منفتح على الانضمام إلى الملاعب السعودية في الصيف القادم.
انفتاح كاسادو على الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ يأتي على الرغم من أن أولويته تظل البقاء في برشلونة، مع تمسك المدير الفني الألماني هانزي فليك به.
ورغم هذه الأولوية، مع تمسك فليك به؛ سنستعرض الأسباب التي قد تقود كاسادو إلى دوري روشن السعودي، مع النادي المناسب له وغيرها من الأمور المهمة. (طالع التفاصيل)
الصمت الغامض: "بين إسكات رياض محرز واستراتيجية الإدارة".. لغز عدم مطالبة الأهلي بحقوقه أمام صراخ الكبار
"لماذا نحن دائمًا في مؤخرة الركب؟!".. صرخة رددها عشاق عملاق جدة النادي الأهلي، وهم يُشاهدون الأندية المنافسة؛ يخطفون الصفقات العالمية، ويضعون شروطهم على المسؤولين في الميركاتو.
عشاق الأهلي يعتقدون أن حقوق ناديهم تُهدر؛ أمام أعين إدارة تُتهم بـ"الضعف" تارة، وبـ"المثالية المفرطة" في أحيانٍ أخرى.
وبينما يمتلك الثلاثي السعودي الكبير "الهلال، النصر والاتحاد"، أدوات ضغط إدارية وإعلامية شرسة؛ يبدو أن الأهلي في موقف "المتفرج"، بالفعل.
هذا الطرح تحدث عنه الإعلامي الرياضي الأهلاوي أحمد الشمراني، في الساعات القليلة الماضية؛ محذرًا من أنه سيُسبب ضررًا كبيرًا لقلعة الراقي، في الفترة القادمة.
ونحن من ناحيتنا سنحاول تحليل ما إذا كان الأهلي "عاجزًا" عن رفع صوته في حضرة الكبار، أم أن هُناك استراتيجية محددة وراء قبول الواقع الحالي. (طالع التفاصيل)
نظرًا للصعوبات .. رابطة الدوري السعودي تدرس التخلي عن نظرية "عكس المرآة" في جدولة المباريات
تدرس رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير نظام جدولة مباريات دوري روشن في الموسم المقبل (2026-2027)، بخلاف ما هو معتمد في الوقت الحالي.
رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعتمد مبدأ "عكس المرآة" في جدول المباريات في الوقت الحالي..
هذا المبدأ يعتمد على أن تكون مباريات الدور الثاني مطابقة تمامًا للدور الأول مع تبديل الملاعب فقط.
ويتم إعداد جدول الدوري وفقًا لبرنامج تُدخل من خلاله جميع البيانات من مواعيد وجاهزية الملاعب وغيرها من الاعتبارات التنظيمية، بحسب صحيفة "الرياضية". (طالع التفاصيل)