أخبار الانتقالات | صفقتان لليفربول في يناير وقرار مفاجىء من ريال مدريد بشأن رودري وبرشلونة يستقر على كين
برشلونة يختار كين على ألفاريز
كشف الصحفي الإسباني فرناندو بولو، عن تزايد رغبة برشلونة في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشار إلى أن النادي يفضل التعاقد معه على الأرجنتيني خوليان ألفاريز، وذلك بسبب حاسته التهديفية المميزة، كما أن التعاقد معه سيكون أقل تكلفة من لاعب أتلتيكو مدريد، ولكن الأمر يتوقف على رحيل روبرت ليفاندوفسكي.
ليفربول وحده في سباق جيهي
يؤمن نادي كريستال بالاس بأن ليفربول هو الطرف الوحيد المهتم بالتعاقد مع مدافعه مارك جيهي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
اللاعب عقده ينتهي في يونيو المقبل، وسيكون لديه إمكانية التوقيع على عقد مبدئي مع أي ناد آخر في شهر يناير، قبل الانضمام في صفقة انتقال حر في الصيف.
ووفقًا لـ"سكاي سبورتس" فإن برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ يبحثون عن مدافع، ولكن من غير المتوقع تحركهم نحو جيهي في يناير.
ريال مدريد يصرف النظر عن رودري
وفقًا لـ"ديفينسا سنترال" فإن نادي ريال مدريد الإسباني، بدأ يصرف النظر بشكل تدريجي تجاه التعاقد مع رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.
وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يرجع إلى المخاوف المتزايدة من الإصابات المستمرة واللياقة البدنية المنخفضة للاعب على مدار آخر موسمين، مما يدفع النادي للتفكير في خيارات أخرى أصغر سنًا وأكثر جاهزية.
يونايتد يراقب مدافع أياكس
كشف الصحفي "ساشا تافوليري" عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جورثي موكيو لاعب أياكس أمستردام في أقرب فرصة ممكنة.
أياكس يريد إبقاء المدافع الشاب وتوقيعه على عقد جديد، ولكنه ليس مقتعًا بمشروع النادي الحالي، ويريد اتخاذ خطوة مختلفة في مسيرته.
يونايتد يراقب الوضع جيدًا، ولكنه ليس وحيدًا في السباق، هناك أيضًا نيوكاسل يونايتد وآينتراخت فرانكفورت مهتمان بالحصول على خدماته.
محادثات متقدمة لسيمينيو
وفقًا لحساب "DaveOCKOP" فإن ليفربول أجرى محادثات إيجابية مع أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأوضح أن ليفربول هو الوجهة المفضلة للجناح المميز في الوقت الحالي، ويعتبر الأوفر حظًا للحصول على خدماته، ومن المتوقع أن يكون الصفقة الثانية للريدز في يناير مع جيهي.
لاعب الهلال يرفض تجديد عقده
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المهاجم السعودي، عبد الله الحمدان، رفض تجديد عقده الحالي مع الهلال، بالمميزات الحالية التي يحصل عليها.
ويتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 5.2 مليون ريال، إلى جانب بنود إضافية تتعلق بمكافآت البطولات والإعلانات، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى صيغة اتفاق جديدة.
وتشير المعطيات إلى أن الحمدان يبحث عن عقد ينسجم مع المرحلة المقبلة من مسيرته، خاصة مع دخوله الفترة الحرة التي تمنحه حق التفاوض مع أندية أخرى دون الرجوع إلى ناديه.
أوضحت الصحيفة السعودية، أن جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر، والسابق للهلال، يرحب بانضمام الحمدان صاحب الـ 26 عامًا، خاصة وأن اللاعب كان دائم الحصول على إشادة المدرب البرتغالي، في فترته مع الموج الأزرق، ووصفه بالتكتيكي وذي القدرات البدنية القوية.
ستكون المشكلة الأكبر التي تواجه الحمدان، في حال انضمامه إلى النصر، هي حجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة العالمي المدججة بالنجوم في الخط الأمامي، إذ سيتنافس مع كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ساديو ماني، بالإضافة إلى كينجسلي كومان.
إلى جانب اهتمام النصر، بالتعاقد مع عبد الله الحمدان، أفادت صحيفة "الرياضية" إلى رغبة نادي الدرعية في التعاقد مع اللاعب لتعزيز خطه الهجومي، لكن العرض لم يلق قبولًا لدى اللاعب.
وأكدت التقارير أن الحمدان يفضل الاستمرار مع أحد أندية الصف الأول في دوري روشن السعودي، رغبة منه في الحفاظ على موقعه ضمن قائمة المنتخب السعودي، خصوصًا قبل الاستحقاقات المقبلة التي تسبق مونديال 2026.
وينتهي عقد الحمدان مع الهلال، في 6 فبراير القادم، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إغلاق فترة التسجيل الشتوية. هذا السيناريو يفرض على أي فريق مهتم بالتعاقد مع اللاعب، الدخول في مفاوضات رسمية مع الهلال لشراء المدة المتبقية من العقد لتسريع عملية تسجيل اللاعب، ليتمكن من المشاركة معه في النصف الثاني من الموسم.
حقيقة مفاوضات الهلال وريال مدريد من أجل جولر
كشف العملاق الإسباني ريال مدريد عن حقيقة تلقيه عرضًا من المملكة العربية السعودية؛ لانتقال النجم التركي الشاب أردا جولر، إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.
الساعات الماضية شهدت أنباءً قوية عن تحرك المملكة العربية السعودية؛ لخطف النجم التركي أردا جولر من العملاق الإسباني ريال مدريد، وضمه إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.
وحسب هذه الأنباء.. جهز السعوديون عرضًا ضخمًا جدًا لحسم صفقة جولر؛ وذلك على النحو التالي:
* 200 مليون يورو.. "قيمة شراء العقد" من ريال مدريد.
* 100 مليون يورو.. "عمولة" إلى عائلة جولر.
* 35 مليون يورو.. "راتب صافي" لجولر في الموسم الواحد.
وكشفت الأنباء ذاتها عن أن النجم التركي، سيوقع لمدة 5 سنوات مع الهلال؛ إذا تم حسم الصفقة بنجاح، بين العملاقين السعودي والإسباني.
وفي هذا السياق.. رد خوان كاميلو، المتحدث الرسمي باسم العملاق الإسباني ريال مدريد، على الأنباء المتداولة بشأن تفاوض المملكة العربية السعودية؛ للتعاقد مع النجم التركي أردا جولر، وضمه إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.
كاميلو نفى في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الخميس، وجود أي مفاوضات بين السعودية وريال مدريد؛ لانتقال جولر إلى صفوف الفريق الهلالي.
وقال كاميلو؛ عن ذلك: "كل التقارير التي تحدثت عن مفاوضات بين الهلال والنجم التركي؛ مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم نادي ريال مدريد استمرار جولر، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بموجب عقده الممتد حتى عام 2029.
