أخبار الانتقالات | صفقتان لليفربول في يناير وقرار مفاجىء من ريال مدريد بشأن رودري وبرشلونة يستقر على كين

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المهاجم السعودي، عبد الله الحمدان، رفض تجديد عقده الحالي مع الهلال، بالمميزات الحالية التي يحصل عليها.

ويتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 5.2 مليون ريال، إلى جانب بنود إضافية تتعلق بمكافآت البطولات والإعلانات، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى صيغة اتفاق جديدة.

وتشير المعطيات إلى أن الحمدان يبحث عن عقد ينسجم مع المرحلة المقبلة من مسيرته، خاصة مع دخوله الفترة الحرة التي تمنحه حق التفاوض مع أندية أخرى دون الرجوع إلى ناديه.

أوضحت الصحيفة السعودية، أن جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر، والسابق للهلال، يرحب بانضمام الحمدان صاحب الـ 26 عامًا، خاصة وأن اللاعب كان دائم الحصول على إشادة المدرب البرتغالي، في فترته مع الموج الأزرق، ووصفه بالتكتيكي وذي القدرات البدنية القوية.

ستكون المشكلة الأكبر التي تواجه الحمدان، في حال انضمامه إلى النصر، هي حجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة العالمي المدججة بالنجوم في الخط الأمامي، إذ سيتنافس مع كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ساديو ماني، بالإضافة إلى كينجسلي كومان.

إلى جانب اهتمام النصر، بالتعاقد مع عبد الله الحمدان، أفادت صحيفة "الرياضية" إلى رغبة نادي الدرعية في التعاقد مع اللاعب لتعزيز خطه الهجومي، لكن العرض لم يلق قبولًا لدى اللاعب.

وأكدت التقارير أن الحمدان يفضل الاستمرار مع أحد أندية الصف الأول في دوري روشن السعودي، رغبة منه في الحفاظ على موقعه ضمن قائمة المنتخب السعودي، خصوصًا قبل الاستحقاقات المقبلة التي تسبق مونديال 2026.

وينتهي عقد الحمدان مع الهلال، في 6 فبراير القادم، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إغلاق فترة التسجيل الشتوية. هذا السيناريو يفرض على أي فريق مهتم بالتعاقد مع اللاعب، الدخول في مفاوضات رسمية مع الهلال لشراء المدة المتبقية من العقد لتسريع عملية تسجيل اللاعب، ليتمكن من المشاركة معه في النصف الثاني من الموسم.